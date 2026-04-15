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Su Paramount Resources Ltd.

Paramount Resources Ltd. è una società energetica con sede in Canada. L'azienda esplora e sviluppa riserve e risorse di petrolio e gas naturale sia convenzionali che non convenzionali. Le principali proprietà della Società sono situate in Alberta e nella Columbia Britannica. Le attività della Società sono organizzate in tre regioni. La regione di Grande Prairie, situata nell'area del Peace River Arch in Alberta, che si concentra sugli sviluppi Montney a Karr e Wapiti. La regione di Kaybob, situata nell'Alberta centro-occidentale, che comprende gli sviluppi petroliferi Montney di Kaybob North e Ante Creek, gli sviluppi Duvernay di Kaybob Smoky, Kaybob North e Kaybob South e altre proprietà che producono gas di scisto e gas naturale convenzionale. La regione dell'Alberta centrale e altre, che comprende lo sviluppo di Willesden Green Duvernay nell'Alberta centrale e le proprietà che producono gas di scisto nel bacino del fiume Horn, nella Columbia Britannica nord-orientale.

Il prezzo attuale dell'azione Paramount Resources Ltd. è di 27.127 CAD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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