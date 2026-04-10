Negozia BAE Systems plc - BA. CFD

Su BAE Systems plc

BAE SYSTEMS PLC è una società del settore aerospaziale, della sicurezza e della difesa. Le divisioni della società comprendono Electronic Systems, che comprende le attività dell‘azienda nel campo elettronico con sede negli Stati Uniti e nel Regno Unito; Cyber & Intelligence, che comprende l‘attività di gestione delle informazioni e della sicurezza con sede negli Stati Uniti e l‘attività di gestione delle informazioni applicata alla sede nel Regno Unito; Platforms & Services (US), che produce veicoli da combattimento, armi e munizioni; Platforms & Services (UK), che comprende le attività con sede nel Regno Unito di produzione per il settore aeronautico, navale, dei veicoli da combattimento, delle munizioni e servizi condivisi; Platforms & Services (International), che comprende le attività dell‘azienda in Arabia Saudita, Australia e Oman, parallelamente al suo interesse per la joint venture MBDA e HQ, che comprende le attività della sede centrale della società oltre a circa un 49% di interesse in Air Astana. Cyber & Intelligence comprende le attività di sicurezza informatica, nonché di sicurezza pubblica, commerciale e finanziaria.

Il prezzo attuale dell'azione BAE Systems plc è di 21.918 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Calavo Growers, MMG Limited, Ascential PLC, Western Digital Corp, Sally Beauty Holdings, Inc. e Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.