Negozia Sally Beauty Holdings, Inc. - SBH CFD

Su Sally Beauty Holdings, Inc.

Sally Beauty Holdings, Inc. è un'azienda internazionale di vendita al dettaglio e distribuzione di prodotti professionali per la bellezza, attiva principalmente in Nord America, Sud America ed Europa. L'azienda opera attraverso due settori di attività: Sally Beauty Supply (SBS) e Beauty Systems Group (BSG). Il segmento SBS è una catena nazionale e internazionale di negozi al dettaglio cash and carry, che offre forniture di bellezza professionali sia ai professionisti dei saloni che ai clienti al dettaglio, principalmente in Nord America, a Porto Rico e in alcune parti dell'Europa e del Sud America. Il segmento BSG comprende l'attività in franchising Armstrong McCall, un distributore di prodotti e forniture per la bellezza che offre prodotti di bellezza professionali direttamente ai saloni e ai professionisti del settore attraverso i suoi negozi professionali, le piattaforme di e-commerce e la propria forza vendita in alcuni territori geografici degli Stati Uniti e del Canada. Gestisce circa 4.911 negozi gestiti dall'azienda.

Il prezzo attuale dell'azione Sally Beauty Holdings, Inc. è di 13.68 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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