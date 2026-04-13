Negozia Avis Budget Group, Inc. - CAR CFD

Su Avis Budget Group Inc.

Cendant Corporation è un fornitore di servizi immobiliari e di viaggio. La società opera in cinque segmenti: Il segmento Real Estate Services si occupa delle attività di intermediazione immobiliare della società. Fornisce inoltre servizi di intermediazione immobiliare, mutui e assicurazione sui titoli, servizi di riesame e chiusura delle valutazioni e servizi di ricollocazione di dipendenti. Il segmento Hospitality Services gestisce nove sistemi di sistemazioni alberghiere in franchising, un'attività di multiproprietà, un'attività di vendita e marketing di multiproprietà e un'attività di affitto di case per le vacanze. Il segmento Travel Distribution Services fornisce servizi di distribuzione globale per il settore dei viaggi e i servizi delle agenzie di viaggio. Il segmento Vehicle Services gestisce e concede in franchising due marchi di autonoleggio e fornisce servizi di gestione di flotte commerciali e carte per carburante. Il segmento Financial Services offre principalmente prodotti di potenziamento e soluzioni basate su assicurazioni e programmi di fidelizzazione agli istituti finanziari.

Il prezzo attuale dell'azione Avis Budget Group, Inc. è di 334.82 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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