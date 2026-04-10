Negozia Alcon Inc. - ALC CFD

Su Alcon AG

Alcon AG é un'azienda con sede in Svizzera specializzata nel'industria medica. L'Azienda opera principalmetne nella cura degli occhi. Alcon AG divide le sue attività in due segmenti: Chirurgico e Cura della vista. Il segmento Chirurgico fornisce una linea di prodotti oftalmici che permettono ai chirurghi di raggiungere risultati più accurati. Il suo portafoglio include tecnologie e dispositivi per la chiururgia rifrangente, della cataratta, della retina, oltre a lenti intraoculari per il trattamento delle cataratta ed errori della rifrazione, come presbiopia ed astigmatismo. Il segmento chirurgico include anche viscoelastici, soluzioni chirurgiche, confezioni chirurgiche ed altri prodotti deperibili per la chirurgia della cataratta e della vetroretina. Il segmento Cura della vista produce lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti, come prodotti per la secchezza degli occhi, per la cura delle lenti a contatto, per le allergie degli occhi, oltre a vitamine per la vista e per alleviare l'arrossamento. L'Azienda inoltre offre educazione continua per i professionisti della cua degli occhi.

Il prezzo attuale dell'azione Alcon Inc. è di 78.01 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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