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Su Transocean LTD

Transocean Inc. fornisce servizi offshore di perforazione di pozzi di petrolio e gas, su contratto. Il mercato principale dell'Azienda è quello di contrattare i suoi anelli di perforazione, nonché personale ed attrezzature correlati basati su un sistema retributivo a giornata. A partire dal 9 febbraio 2017, possiede in tutto o in parte e gestsce 56 unità perforanti mobili offshore. A partire dal 9 febbraio 2017, la sua flotta consiste in 30 galleggianti, sette galleggianti per ambienti ostili, tre galleggianti per il mare aperto, sei galleggianti midwater e 10 jackup ad alta specificità. A partire dal 9 febbraio 2017, possiede anche quattro navi perforatrici ultra-deepwater e cinque jackup ad alta specificità in costruzione o in attesa di essere costruiti. Le sue operazioni di servizi per la perforazione sotto contratto sono estese alle aree di sviluppo ed esplorazione di nuovi pozzi in tutto il mondo.

Il prezzo attuale dell'azione Transocean Ltd. è di 6.144 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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