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Su Axis Bank GDR

Axis Bank Limited (la Banca) è una società con sede in India che si occupa di servizi bancari e finanziari. I segmenti della Banca comprendono la Tesoreria, il Retail Banking e il Corporate/Wholesale Banking. Il segmento Treasury comprende investimenti in debito sovrano e societario, azioni e fondi comuni di investimento, operazioni di trading, negoziazione di derivati e operazioni di cambio e offre un'unità di finanziamento centrale. Il segmento Retail Banking comprende i prestiti a privati/piccole imprese attraverso la rete di filiali e altri canali di distribuzione, a seconda dell'orientamento, della natura del prodotto, della granularità dell'esposizione e del suo ammontare. Il segmento Corporate/Wholesale Banking comprende i rapporti con le imprese non inclusi nel Retail Banking, i servizi di consulenza aziendale, i collocamenti e le sindacazioni, le valutazioni dei progetti, i servizi legati al mercato dei capitali e i servizi di cash management. Offre inoltre attività di para-banking, tra cui la distribuzione di prodotti di terzi e altre operazioni bancarie.

Il prezzo attuale dell'azione Axis Bank GDR è di 71.42 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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