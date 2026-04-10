Negozia Bodycote PLC - BOY CFD

Su Bodycote PLC

BODYCOTE PLC è una società fornitrice di servizi per il trattamento termico. L‘azienda dispone di sei divisioni, suddivise tra attività commerciali del settore aerospaziale, della difesa e dell‘energia (ADE), del settore automobilistico e del settore industriale generico (AGI): ADE-Europa dell'Ovest; ADE-Nord America; ADE-Mercati emergenti; AGI-Europa dell'Ovest; AGI-Nord America e AGI-Mercati emergenti. Le tecnologia dell‘azienda comprendono i classici trattamenti termici, quali la nitrurazione, la carbocementazione, la ricottura, la tempra, e tecnologie specialistiche, come ad esempio i servizi di pressatura isostatica a caldo, la lavorazione dei prodotti con pressatura isostatica a caldo, i processi speciali di lavorazione dell‘acciaio inossidabile, la tecnologia di lavorazione della superficie e il trattamento Corr-l-Dur. L‘azienda dispone di circa 30 impianti in aree geografiche che interessano l‘Europa orientale, la Cina, il Messico, Singapore e Dubai. L‘attività ADE della società incorpora le attività in pressatura isostatica a caldo e la tecnologia di lavorazione della superficie, nonché i relativi servizi di trattamento termico, che comprendono oltre 60 impianti in totale. La società dispone di oltre 120 impianti AGI.

Il prezzo attuale dell'azione Bodycote PLC è di 6.893 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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