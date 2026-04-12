UniCredit S.p.A. (UCG) viene scambiata a €67,72 nelle prime contrattazioni europee alle 10:43 UTC dell'8 aprile 2026, vicino al massimo della sessione intraday compresa tra €61,71 e €67,75. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment verso UCG è stato influenzato da diversi fattori concomitanti: una forte vendita settoriale legata alle rinnovate preoccupazioni sui dazi statunitensi, con il FTSE MIB italiano in calo di circa il 5,2% il 7 aprile 2026 in un contesto di ampi ribassi azionari europei (Reuters, 7 aprile 2026); l'offerta pubblica di scambio volontaria in corso di UniCredit per Commerzbank, annunciata il 16 marzo 2026 con un premio del 4% e una valutazione implicita di circa €35 miliardi, e un'assemblea generale straordinaria prevista per il 4 maggio 2026 per richiedere l'approvazione degli azionisti (Irish Times, 16 marzo 2026); e un dividendo finale imminente di €1,721 per azione con data di stacco cedola il 20 aprile 2026 (UniCredit Investor Relations, 9 febbraio 2026).

Previsioni azioni UniCredit 2026–2030: target di prezzo di terze parti

All'8 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni UniCredit riflettono una posizione generalmente costruttiva, con il consensus dei broker che mostra un rating medio Outperform. I seguenti riepiloghi coprono target e motivazioni pubblicati rigorosamente tra il 25 marzo e l'8 aprile 2026. Rappresentano proiezioni indicative, non garanzie.

MarketScreener (consensus broker)

MarketScreener aggrega 17 analisi di analisti e riporta una previsione media del prezzo UCG a 12 mesi di €83,17, rispetto a una chiusura di €62,66 il 7 aprile 2026, implicando uno spread di circa il 32,7% rispetto al consensus. Il rating medio del consensus è Outperform, con il target aggregato che riflette assunzioni su utili e restituzione di capitale incorporate nei modelli aggiornati dopo i risultati del quarto trimestre 2025 (MarketScreener, 7 aprile 2026).

MarketBeat (snapshot consensus broker)

MarketBeat riporta un rating di consensus Buy per l'ADR non sponsorizzato di UniCredit (OTCMKTS: UNCRY), derivato da sei broker: una raccomandazione Hold, tre Buy e due Strong Buy. La distribuzione suggerisce un ampio accordo sul rapporto rischio-rendimento nel settore bancario europeo, supportato da capacità di generazione di utili e distribuzione di capitale che gli analisti considerano più forti di quanto precedentemente ipotizzato (MarketBeat, 1° aprile 2026).

Barclays (riconferma)

Barclays riconferma un rating Buy su UniCredit con un target di prezzo di €88,90, a seguito dell'annuncio dell'offerta pubblica di scambio volontaria di UniCredit per Commerzbank. Il commento dell'analista mantiene questa posizione positiva nonostante l'incertezza esecutiva a breve termine sull'esito dell'offerta transfrontaliera, con il target invariato (MarketScreener, 18 marzo 2026).

Commerzbank (outlook broker)

Commerzbank ha dichiarato formalmente che UniCredit non aveva offerto ai suoi azionisti un "potenziale di valore sufficiente" e non era stata disposta a offrire un premio adeguato agli standard di mercato. La banca ha confermato che pubblicherà obiettivi finanziari aggiornati insieme ai propri risultati trimestrali l'8 maggio 2026, aggiungendo un'ulteriore variabile alla tempistica dell'esito dell'operazione che gli analisti che coprono UCG stanno monitorando (MarketScreener, 7 aprile 2026).

Da ricordare: tra queste previsioni sulle azioni UniCredit, i target del consensus dei broker si raggruppano nell'intervallo €83–€89 su 17 analisti che coprono il titolo al 7 aprile 2026, mentre la performance di prezzo a breve termine è stata sotto pressione al di sotto delle medie mobili chiave, riflettendo incertezza macro generale e legata all'operazione piuttosto che un cambiamento nella direzione fondamentale della copertura.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni UCG: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni UCG viene scambiato vicino a €67,72 alle 10:43 UTC dell'8 aprile 2026, con il prezzo appena sopra una fascia densa di medie mobili dove le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni si raggruppano rispettivamente a circa €63, €69, €68 e €66, secondo i dati di TradingView. Le medie mobili esponenziali da 10 a 200 giorni sono ampiamente allineate al lato acquisto, mentre le SMA a 50 e 100 giorni a €68,85 e €68,44 registrano segnali di vendita, indicando che il prezzo attuale si trova marginalmente al di sotto di quei due livelli e che il quadro delle medie mobili è misto piuttosto che uniformemente costruttivo.

Il momentum è neutro o moderatamente positivo: l'indice di forza relativa a 14 giorni si attesta a 56,93, coerente con un bias di tendenza moderata piuttosto che con una condizione estesa o ipervenduta. L'average directional index a 30,01 indica la presenza di un trend direzionale consolidato, secondo i dati degli oscillatori di TradingView. La Hull moving average (9) a €64,85 e la volume-weighted moving average (20) a €62,93 sono entrambe su segnali di acquisto, offrendo una lettura costruttiva secondaria sulla struttura dei prezzi a breve termine.

Al rialzo, il pivot R1 classico si trova a €68,59; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista l'area R2 vicino a €76,33. In caso di ribassi, il punto pivot classico a €62,98 segna il supporto iniziale, con la SMA a 200 giorni vicino a €65,81 che funge da scaffale intermedio. Un movimento al di sotto di S1 a €55,24 rappresenterebbe un deterioramento più materiale della struttura a breve termine (TradingView, 8 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni UniCredit (2024–2026)

Il prezzo delle azioni UCG ha aperto aprile 2024 scambiando vicino a €34–€35, dopo essersi costantemente ripreso dai minimi nei bassi €30 registrati a metà 2024. Il titolo ha toccato un minimo intraday di €31,08 il 5 agosto 2024 in mezzo a una forte vendita azionaria globale prima di recuperare per chiudere l'anno a €38,57 il 30 dicembre 2024.

Il 2025 ha portato un trend rialzista più sostenuto. UCG ha aperto l'anno a €38,33 il 2 gennaio 2025, è salita costantemente durante la primavera e l'estate, e entro fine febbraio 2026 aveva raggiunto una chiusura massima pluriennale di €74,10 il 25 febbraio 2026. Il titolo ha poi invertito bruscamente, scendendo a una chiusura di €42,64 il 7 aprile 2026 in mezzo a un'intensa volatilità di mercato, prima di recuperare verso i €70 all'inizio del 2026.

UCG viene scambiata a €67,55 l'8 aprile 2026, che è circa il 75,3% in più rispetto alla chiusura dell'8 aprile 2024 di €34,64, ma circa il 9,1% in meno da inizio anno rispetto all'apertura del 2 gennaio 2026 di €70,96.