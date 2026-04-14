Négociation Kyocera Corporation - 6971 CFD
À propos de Kyocera Corp
KYOCERA CORPORATION est principalement engagée dans le développement, la fabrication et la vente de pièces automobiles, de pièces liées aux semi-conducteurs et de pièces électroniques. La Société exerce ses activités dans six secteurs d'activité. Le segment des Pièces Industrielles et Automobiles développe, fabrique et vend des pièces en céramique fine, des pièces d'automobiles, des écrans à cristaux liquides et des machines-outils. Le segment des Pièces Connexes aux Semi-Conducteurs développe, fabrique et vend des boîtiers en céramique et des boîtiers et cartes multicouches organiques. Le segment des Appareils Electroniques développe, fabrique et vend des condensateurs, des pièces en cristal, des connecteurs et autres. Le secteur des Communications développe, fabrique et vend des téléphones mobiles et des modules de communication, et fournit des services d'information et de communication. Le segment Solutions Documentaires comprend les imprimantes, les machines composites, les solutions documentaires et les produits d'approvisionnement. Le segment Life & Environment développe, fabrique et vend des systèmes d'énergie solaire, des équipements médicaux, des bijoux et des couteaux en céramique.
- IndustrieElectrical Components & Equipment (NEC)
- Adresse6, Takeda, Tobadono-cho, Fushimi-ku, KYOTO-SHI, KYT, Japan (JPN)
- Employés78490
- CEOGoro Yamaguchi