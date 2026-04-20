Négociation Healthpeak Properties, Inc - DOC CFD
À propos de Healthpeak Properties Inc
Healthpeak Properties, Inc. est une fiducie de placement immobilier intégrée, qui investit principalement dans l'immobilier au service du secteur de la santé aux États-Unis. La Société acquiert, développe, loue, possède et gère des biens immobiliers de santé. Ses segments de la santé comprennent les sciences de la vie, le cabinet médical et la communauté des retraités en soins continus (CCRC). Dans les secteurs des sciences de la vie et des cabinets médicaux, la Société investit dans l'acquisition, le développement et la gestion d'immeubles des sciences de la vie, d'immeubles de bureaux médicaux (MOB) et d'hôpitaux. Les propriétés des sciences de la vie sont principalement configurées dans des parcs d'affaires ou des campus et comprennent plusieurs bâtiments. Les MOB contiennent également des cabinets de médecins et des salles d'examen, des centres de diagnostic, des cliniques de réadaptation et des salles d'opération de chirurgie d'un jour. Segment CCRC, qui comprend la vie autonome, la vie assistée et les unités de soins infirmiers qualifiés pour fournir un continuum de soins dans un campus intégré.
- IndustrieHealthcare Facilities / Services
- Adresse5050 SOUTH SYRACUSE STREET, SUITE 800, DENVER, CO, United States (USA)
- Employés196
- CEOScott Brinker