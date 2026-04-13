Négociation CMS Energy - CMS CFD
À propos de CMS Energy
CMS Energy Corporation est une société énergétique opérant principalement dans le Michigan. La société gère ses activités en fonction de la nature des services fournis par chacune d'elles, et opère principalement dans trois segments : Service public d'électricité, Service public de gaz et Entreprises. Le secteur des services publics d'électricité consiste en des activités réglementées liées à la production, à l'achat, à la distribution et à la vente d'électricité dans le Michigan. Le secteur des services publics du gaz comprend les activités réglementées liées à l'achat, au transport, au stockage, à la distribution et à la vente de gaz naturel dans le Michigan. Le secteur des entreprises, qui comprend diverses filiales engagées dans la production indépendante d'électricité au niveau national, y compris le développement et l'exploitation de la production renouvelable, et la commercialisation de la production indépendante d'électricité. La filiale à part entière de la société, CMS Enterprises Company, est engagée dans le développement et l'exploitation de la production renouvelable et la commercialisation de la production indépendante d'énergie.