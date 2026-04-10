Négociation Carnival PLC - GBP - CCLl CFD
À propos de Carnival plc
Carnival PLC est une entreprise de voyages d'agrément. La société propose des vacances vers diverses destinations de croisière à travers le monde. Elle opère à travers l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Europe et l'Asie. Ses segments comprennent le segment Amérique du Nord et Australie (NAA), le segment Europe et Asie (EA) et le segment Cruise Support. Le segment NAA comprend diverses marques, telles que Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, P&O Cruises (Australie) et Seabourn. Le segment EA comprend les marques Costa Cruises (Costa), AIDA Cruises (AIDA), P&O Cruises (UK) et Cunard. Son segment Cruise Support comprend son portefeuille de destinations portuaires et d'autres services, qui sont tous exploités au profit de ses marques de croisière. Il propose une gamme de produits et de services adaptés aux vacanciers de tous âges, horizons et intérêts. La société possède également Holland America Princess Alaska Tours, une société de voyages en Alaska et au Yukon canadien, qui complète ses activités de croisière en Alaska.
- IndustrieHotels / Motels / Cruise Lines
- AdresseCarnival House, 100 Harbour Parade, SOUTHAMPTON, United Kingdom (GBR)
- Employés39000
- CEOMicky Arison