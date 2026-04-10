Négociation Avery Dennison - AVY CFD
À propos de Avery Dennison Corp
Avery Dennison Corporation produit des matériaux sensibles à la pression et une variété de tickets, étiquettes, étiquettes et autres produits transformés. Les segments de la Société comprennent les étiquettes et les matériaux graphiques (LGM) ; Retail Branding and Information Solutions (RBIS) et Industrial and Healthcare Materials (IHM). Le segment LGM fabrique et vend des étiquettes et des matériaux d'emballage sensibles à la pression de marque Fasson, JAC et Avery Dennison, des graphiques de marque Avery Dennison et Mactac et des produits réfléchissants de marque Avery Dennison. Ses matériaux sensibles à la pression se composent principalement de papiers, de films plastiques, de feuilles métalliques et de tissus. Le segment RBIS conçoit, fabrique et vend une gamme de solutions de marque et d'information aux détaillants, propriétaires de marques, fabricants de vêtements, distributeurs et clients industriels. Le segment IHM fabrique et vend des rubans de marque Fasson et de marque Avery Dennison et d'autres matériaux à base d'adhésifs sensibles à la pression et des produits transformés, des fixations mécaniques et des polymères de performance.
- IndustrieBusiness Support - Supplies
- Adresse207 N Goode Ave, GLENDALE, CA, United States (USA)
- Employés36000
- CEOMitchell Butier