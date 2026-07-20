IPO Kraken – comment trader les actions Kraken
Découvrez Kraken et son IPO anticipée, notamment les principaux moteurs de son activité, sa valorisation potentielle et comment trader son action via les CFD lorsqu'elle sera cotée.
Quand aura lieu l'IPO de Kraken ?
En avril 2025, Kraken n’a pas confirmé de date d’introduction en bourse (IPO), mais des rapports suggèrent qu’une cotation pourrait avoir lieu dès la fin 2025 ou en 2026. L’entreprise est depuis longtemps considérée comme un candidat de premier plan à l’IPO dans le secteur de la crypto, notamment après l’entrée en bourse de Coinbase en 2021.
Parmi les facteurs susceptibles d'affecter le calendrier :
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Conditions de marché : l’appétit pour les IPO crypto est très sensible aux tendances du prix du bitcoin, au sentiment réglementaire, et aux cycles risk-on/risk-off des marchés actions.
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Clarté réglementaire : La décision de Kraken pourrait dépendre de l’issue de plusieurs affaires réglementaires très médiatisées aux États-Unis et en Europe.
- Performance commerciale : une augmentation des volumes de trading ou une diversification des produits pourrait soutenir une valorisation plus favorable avant une cotation.
Qu’est-ce que Kraken ?
Kraken est une plateforme d’échange de cryptomonnaies basée aux États-Unis, fondée en 2011 par Jesse Powell. Elle permet aux utilisateurs d’acheter, vendre et staker un large éventail d’actifs numériques, notamment du bitcoin, de l'Ethereum et des altcoins. Kraken est reconnu pour son accent sur la sécurité et sa forte liquidité, et c’est l’une des plateformes d’échange les plus anciennes du secteur.
En 2025, Kraken compte plus de 9 millions de clients dans plus de 190 pays, avec des volumes de trading quotidiens moyens variant entre 500 millions et 1 milliard de dollars selon les conditions du marché. L’entreprise emploie environ 2 300 personnes dans le monde et propose un support pour plus de 200 cryptomonnaies et tokens. Sa plateforme s’adresse aussi bien aux traders particuliers qu’institutionnels, avec des produits couvrant le trading au comptant et sur marge, les contrats à terme, le staking, et les services de garde.
Événements clés
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2011 – Kraken fondé à San Francisco
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2013 – devient l’une des premières plateformes d’échange à réussir un audit vérifiable cryptographiquement
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2020 – obtient une licence bancaire américaine en tant qu’établissement de dépôt à vocation spécifique dans le Wyoming
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2022 – lance la place de marché Kraken NFT et étend ses services de staking
- 2024 – dépasse les 10 millions d’utilisateurs dans le monde dans un contexte d’adoption institutionnelle croissante
Comment Kraken génère-t-il ses revenus ?
Kraken génère des revenus en proposant une large gamme de services de trading et financiers en crypto aux clients particuliers et institutionnels. Si la majorité de ses revenus provient des frais de transaction, la plateforme s’est progressivement diversifiée dans le staking, les contrats à terme, et les services de garde, élargissant ainsi sa base de revenus à mesure que le marché crypto mûrit. Ses revenus sont étroitement liés aux volumes de trading et aux cours des actifs, ce qui signifie que les cycles de marché peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité.
Voici plus de détails sur les sources de revenus de l’entreprise.
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Source de revenu
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Description
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Frais de trading
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Commissions prélevées sur les ordres d’achat/vente de cryptomonnaies passés par les clients particuliers et institutionnels.
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Staking et récompenses
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Perçoit une part des récompenses de staking distribuées aux utilisateurs qui stakent leurs tokens via Kraken.
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Trading sur marge et contrats à terme
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Frais issus des produits à effet de levier et des contrats perpétuels sur les paires crypto prises en charge.
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Services de garde et OTC
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Revenus provenant du stockage sécurisé des actifs et du trading de gré à gré à fort volume.
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Outils institutionnels
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Revenus provenant de Kraken Pro et des solutions sur mesure pour les hedge funds, family offices, et entreprises.
Kraken utilise une structure de frais par paliers, avec des coûts réduits pour les traders à fort volume. La plateforme applique un modèle maker-taker qui encourage la liquidité en facturant des frais plus faibles aux market makers. Cette approche séduit les clients institutionnels et contribue à maintenir des carnets d’ordres profonds sur la plateforme.
Kraken est également remarquable pour être la première entreprise crypto à avoir obtenu une licence bancaire aux États-Unis, grâce au cadre SPDI du Wyoming. Cela lui permet de fonctionner davantage comme une banque traditionnelle, offrant des services de garde et de règlement sans pratiquer la réserve fractionnaire. Si le projet est mené à bien, Kraken Bank pourrait faire le lien entre la crypto et la finance traditionnelle – proposant des comptes natifs crypto, des paiements, et potentiellement des produits de débit ou crédit.
Qu’est-ce qui pourrait influencer le cours de l’action Kraken ?
Une fois Kraken devenue publique, le cours de son action reflétera probablement à la fois la nature volatile du marché crypto et la position de l’entreprise au sein de celui-ci. En tant que l’une des plateformes d’échange les plus établies au monde, la valorisation de Kraken pourrait être influencée par la croissance du nombre d’utilisateurs, l’activité de trading, les évolutions réglementaires, et l’innovation produit.
Mais en raison d’une forte exposition aux cycles crypto et à l’incertitude politique, le cours de l’action pourrait également connaître des fluctuations importantes – notamment aux premiers stades de la cotation.
Dynamique du marché crypto
La prospérité de Kraken est étroitement liée au sentiment général du marché crypto. Si le bitcoin et l’Ethereum entrent dans un cycle haussier, Kraken pourrait enregistrer des volumes de trading plus élevés, une augmentation des revenus, et un engouement des investisseurs pour son action. Un regain d’intérêt pour les altcoins ou de nouveaux récits crypto (comme les tokens liés à l’IA ou les déploiements layer 2) pourrait également stimuler l’activité des utilisateurs sur la plateforme.
En revanche, si le marché crypto connaît une baisse prolongée, les volumes pourraient chuter et la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance de Kraken s’affaiblir, pesant sur le cours de l’action.
Clarté réglementaire vs répression
Les évolutions réglementaires pourraient constituer soit un puissant coup de pouce, soit un obstacle majeur pour Kraken. Un cadre clair et favorable de la part des régulateurs américains ou européens pourrait valider le modèle économique de Kraken et ouvrir de nouvelles sources de revenus, comme le staking, la garde, ou les titres tokenisés.
Cependant, si les législateurs imposent des règles plus strictes ou renforcent la répression contre les plateformes centralisées, notamment autour du staking ou de la classification des actifs en tant que titres financiers, les services principaux de Kraken pourraient être perturbés – et le cours de son action en subirait les conséquences.
Volumes de trading et croissance du nombre d’utilisateurs
Si Kraken affiche une forte croissance du nombre d’utilisateurs actifs et des volumes de transactions, notamment lors de phases haussières du marché ou de lancements de produits, son action pourrait gagner en dynamisme. L’expansion vers de nouvelles régions ou des partenariats avec des acteurs institutionnels seraient probablement perçus comme des moteurs de valeur.
En revanche, une baisse de l’engagement des utilisateurs, des volumes stagnants, ou une perte de parts de marché face à des concurrents comme Coinbase ou Binance pourrait entraîner un sentiment baissier chez les analystes et investisseurs.
Diversification et innovation
Les investisseurs pourraient récompenser Kraken s’il réussit à s’étendre au-delà du trading au comptant. Le lancement de nouveaux produits tels que les contrats à terme, les options, les marchés NFT, ou les cartes de débit liées à la crypto pourrait générer de nouvelles sources de revenus et renforcer le sentiment. L’entrée de Kraken dans les services bancaires, via sa licence SPDI du Wyoming, pourrait également susciter un enthousiasme haussier.
Mais si ces initiatives ne rencontrent pas le succès escompté, ou si des problèmes opérationnels apparaissent dans ces nouveaux segments, le cours de l’action pourrait subir des pressions.
Performance en bourse et engouement autour de l’IPO
Comme pour de nombreuses IPO technologiques, la performance initiale du cours de l’action Kraken pourrait être influencée par le sentiment du marché et les mécanismes de l’IPO. Une forte demande pendant la phase de constitution du livre d’ordres et une première journée de cotation réussie pourraient entraîner des gains portés par l’élan du marché. Toutefois, si l'IPO est valorisée trop ambitieusement ou si les premiers investisseurs vendent massivement dès les premiers jours, le cours de Kraken pourrait subir une forte volatilité ou une dépréciation post-introduction, particulièrement dans un contexte de risk-off sur les valeurs de croissance.
Comment trader les actions Kraken via les CFD
Si Kraken est cotée en bourse, vous pourrez peut-être trader ses actions sous forme de CFD. Voici comment :
- Choisissez une plateformeCapital.com propose le trading CFD sur des milliers d’actions mondiales, y compris les nouvelles IPO et les entreprises liées à la crypto.
- Ouvrir un compteInscrivez-vous, vérifiez votre identité et choisissez vos préférences de trading.
- Approvisionnez votre compteDéposez des fonds sur votre compte. Ne tradez qu’avec un capital que vous pouvez vous permettre de risquer.
- Surveillez l'IPOSuivez les actualités de l’IPO Kraken, les mises à jour réglementaires, et les mouvements de cours une fois que l’action sera cotée.
- Tradez l'actionUtilisez des positions longues ou courtes pour spéculer sur le cours. Ajoutez des stop-loss et des take-profit pour gérer le risque.
Apprenez-en plus dans notre guide du trading de CFD.
Quelles actions crypto et fintech puis-je trader ?
Bien que Kraken soit encore privé, plusieurs entreprises cotées sont exposées aux plateformes d’échange crypto, aux fintechs, et aux infrastructures blockchain :
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Coinbase (COIN) – la plus grande plateforme d'échange américaine et la référence boursière cotée la plus proche de Kraken
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Robinhood (HOOD) – application de trading avec fonctionnalité crypto et une large base de clients particuliers
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Block (SQ) – anciennement Square, intègre le Bitcoin aux paiements et propose des services crypto
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Riot Platforms (RIOT) – entreprise de minage de Bitcoin dont les résultats évoluent avec les cours de la crypto
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Marathon Digital (MARA) – l’une des plus grandes entreprises de minage de Bitcoin en Amérique du Nord
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MicroStrategy (MSTR) – détient d’importantes quantités de Bitcoin dans le cadre de sa trésorerie d’entreprise
Consultez notre guide complet du trading d’actions pour découvrir davantage d’opportunités.
FAQ
Qui possède Kraken ?
Kraken est une entreprise privée, fondée par Jesse Powell en 2011. Powell reste un actionnaire clé et une figure emblématique dans l’univers crypto, bien que l’entreprise soit désormais dirigée par le CEO David Ripley. Kraken a levé des fonds auprès de divers investisseurs au fil des ans, notamment Hummingbird Ventures, Blockchain Capital, Digital Currency Group, et Tribe Capital. Ces premiers investisseurs pourraient détenir des parts importantes à l’approche de l’IPO, selon la structure de l’offre.
Quelle est la valeur de Kraken ?
Kraken était valorisé autour de 10 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds connue, mais ce montant pourrait augmenter ou diminuer en fonction des conditions du marché crypto et de l’appétit des investisseurs au moment de l’IPO. La valorisation sera probablement établie en référence à Coinbase, le concurrent coté en bourse de Kraken, avec des ajustements tenant compte des différences de part de marché, d’offre produit et d’exposition géographique.
Quand est-ce que Kraken fera son IPO ?
Aucune date d’IPO confirmée pour le moment, mais les initiés du secteur s’attendent à ce que Kraken entre en bourse en 2025 ou 2026. Le calendrier pourrait dépendre d’une combinaison de conditions favorables sur le marché crypto, d’une plus grande clarté réglementaire, et de la performance des autres plateformes d’échange cotées en bourse. L’entreprise a déjà exprimé son intérêt à devenir une société cotée lorsque le moment et le contexte seront favorables.
Puis-je investir dans Kraken avant son IPO ?
Investir dans Kraken avant l’IPO est généralement réservé aux investisseurs institutionnels ou accrédités via des levées de fonds privées ou des transactions sur le marché secondaire. Certaines plateformes peuvent offrir l’accès à des actions pré-IPO, mais celles-ci comportent souvent des risques plus élevés, une liquidité limitée, et des restrictions d’éligibilité. La plupart des investisseurs particuliers devront attendre l’IPO pour pouvoir s’exposer.
Kraken sera-t-il disponible pour le trading de CFD ?
Si Kraken est cotée en bourse, des courtiers comme Capital.com pourront proposer son action sous forme de CFD (contrat sur différence). Cela permet aux traders de spéculer sur les mouvements du cours de l’action Kraken sans posséder le titre sous-jacent, et de trader avec effet de levier ou en prenant des positions longues et courtes. La disponibilité dépendra de la demande du marché et de la liquidité après la cotation. Et n’oubliez pas : le levier peut amplifier à la fois vos gains et vos pertes.
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