IPO de SpaceX
Découvrez SpaceX et son IPO anticipée, y compris les principaux moteurs de l'entreprise, la valorisation potentielle et comment trader ses actions via des CFD lorsqu'elles seront cotées.
Quelle est la date de l'IPO de SpaceX ?
En avril 2025, SpaceX n’a pas encore confirmé de date officielle pour son introduction en bourse (IPO). Cependant, les spéculations du marché se sont intensifiées après des déclarations d’Elon Musk laissant entendre que Starlink, la division internet par satellite de SpaceX, pourrait entrer en bourse en premier. Les analystes s’attendent largement à une IPO ou à une scission d’ici 2025 ou 2026, en fonction des conditions réglementaires et de l’appétit des marchés financiers.
Les principaux facteurs de timing des IPO incluent :
- Potentiel de scission de Starlink : SpaceX pourrait introduire en bourse séparément son activité Starlink afin de libérer de la valeur et d’offrir aux investisseurs un accès direct à la croissance de son service de connectivité par satellite.
- Croissance du chiffre d'affaires et de la valorisation : SpaceX était valorisée autour de 350 milliards de dollars en décembre 2024, sur la base d’une vente secondaire d’actions. L’expansion continue de la couverture satellite et du rythme de lancement renforce les arguments en faveur de son IPO.
- Conditions du marché : un regain d’enthousiasme pour les IPO dans les secteurs de la tech et de l’aérospatiale pourrait offrir une fenêtre favorable pour l’entrée en bourse de SpaceX.
Qu’est-ce que SpaceX ?
SpaceX, ou Space Exploration Technologies Corp., est une entreprise aérospatiale privée américaine fondée en 2002 par Elon Musk, PDG de Tesla. Sa mission est de réduire les coûts du transport spatial et de permettre la colonisation humaine de Mars. SpaceX est devenu le principal fournisseur mondial de lancements commerciaux et étend également sa couverture internet par satellite grâce à sa division Starlink.
Vous pouvez suivre les dernières tendances concernant SpaceX et le cours de Tesla dans notre rubrique actualités et analyses.
Étapes clés dans le parcours de SpaceX
- 2002Fondée par Elon Musk dans le but de rendre les voyages spatiaux plus abordables.
- 2008A lancé avec succès Falcon 1, devenant ainsi la première entreprise privée à envoyer une fusée à carburant liquide en orbite.
- 2012Première entreprise commerciale à livrer du fret à l’ISS avec son vaisseau spatial Dragon.
- 2020A envoyé des astronautes de la NASA vers l’ISS, marquant le premier vol habité réalisé par une entreprise privée.
- 2024Étend la couverture de Starlink à l’échelle mondiale et prépare des missions Starship pour soutenir l’exploration future de la Lune et de Mars.
Comment SpaceX génère-t-elle des revenus ?
SpaceX génère des revenus à travers plusieurs segments clés, combinant contrats gouvernementaux, services commerciaux et offres destinées aux particuliers.
|Source de revenu
|Description
|Services de lancement
|Rémunérée par la NASA, le département de la Défense des États-Unis et des clients commerciaux pour lancer des charges utiles à l’aide de ses fusées Falcon 9 et Falcon Heavy.
|Abonnements Starlink
|Abonnements mensuels payés par les particuliers et les entreprises accédant à internet haut débit via la constellation de satellites Starlink.
|Contrats gouvernementaux
|Financements à long terme de la NASA et d’autres agences spatiales pour des missions habitées et de fret vers l’ISS et au-delà.
|Déploiement de satellites
|Des clients commerciaux paient pour déployer leurs satellites en orbite à bord des fusées de SpaceX.
|Services futurs de Starship
|SpaceX prévoit de monétiser les missions dans l’espace lointain, y compris le transport lunaire et le fret.
Fin 2024, SpaceX générerait plus de 13 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, avec une part croissante provenant de Starlink.
Qu’est-ce qui pourrait influencer le cours de l’action SpaceX ?
Une fois que SpaceX (ou sa division Starlink) sera introduite en bourse, son cours sera influencé à la fois par des étapes clés propres à l’entreprise et par la dynamique globale du secteur. Étant donné la position de SpaceX à l’intersection de l’aérospatiale, des télécommunications et des technologies de pointe, l’action devrait susciter un vif intérêt de la part des investisseurs – mais également une surveillance accrue.
Croissance du nombre d’utilisateurs de Starlink et chemin vers la rentabilité
Starlink devrait constituer un pilier central de la valorisation de SpaceX. Elle dessert actuellement plus de 4,5 millions de clients dans le monde (début 2025), en fournissant un accès internet haut débit dans les zones rurales et mal desservies grâce à sa constellation de satellites. Les analystes surveilleront de près la croissance continue du nombre d’utilisateurs, en particulier dans les marchés émergents où les alternatives en matière de haut débit sont limitées.
Autres indicateurs clés pouvant influencer le cours de l’action :
- ARPU (revenu moyen par utilisateur) et taux de résiliation
- Calendrier de rentabilité de Starlink – réinvestit actuellement massivement dans les lancements de satellites
- Succès réglementaires sur de grands marchés comme l’Inde, le Brésil ou l’Afrique
- Nouveaux accords commerciaux, notamment avec les secteurs de l’aviation ou du maritime
Si SpaceX démontre que Starlink peut atteindre une rentabilité durable tout en se développant à l’échelle mondiale, les investisseurs pourraient accorder à l’action des multiples de croissance élevés. À l’inverse, des coûts d’exploitation élevés et des obstacles logistiques dans les zones difficiles d’accès pourraient atténuer l’enthousiasme.
Rythme de lancement, efficacité des coûts et réutilisabilité
SpaceX affirme avoir réalisé plus de 138 lancements réussis en 2024, principalement grâce à son système de fusée réutilisable Falcon 9. Cela a permis de réduire considérablement le coût d’accès à l’espace, surpassant ses concurrents et décrochant des contrats de long terme avec la NASA, le Pentagone et des opérateurs de satellites commerciaux.
Le cours de l’action pourrait réagir à :
- Tout échec de lancement ou dysfonctionnement matériel
- Retards ou dépassements de coûts liés à Starship, son lanceur de nouvelle génération à forte capacité
- Augmentation du nombre de lancements ou obtention de nouveaux contrats
- Signes de marges en hausse grâce à un retour en service rapide et à la réutilisation des fusées
La capacité de SpaceX à continuer de faire évoluer ses opérations de lancement tout en maintenant des coûts bas est essentielle pour ses marges à long terme et la confiance des investisseurs.
Progrès de Starship et ambitions d’exploration de l’espace lointain
Starship, la fusée entièrement réutilisable en cours de développement par SpaceX, est au cœur de sa vision à long terme. Elle est conçue pour transporter de lourdes charges utiles et des passagers vers la Lune, Mars et au-delà – et a été sélectionnée par la NASA pour de futures missions Artemis.
Ce qui pourrait influencer le cours de l’action :
- Étapes clés des vols d’essai en orbite de Starship
- Démonstrations réussies de ravitaillement en orbite
- Obtention de contrats gouvernementaux ou de débouchés dans le secteur privé (ex. : exploitation minière spatiale, tourisme lunaire)
- Retards réglementaires ou environnementaux dus à la FAA ou à des agences internationales
Des avancées positives sur Starship pourraient susciter l’enthousiasme des investisseurs quant au rôle de SpaceX dans le transport interplanétaire. Mais des retards persistants ou des revers techniques pourraient peser sur la valorisation, notamment si les revenus issus de Starship ne se concrétisent pas rapidement.
Obstacles réglementaires et tensions géopolitiques
SpaceX évolue dans un secteur fortement réglementé qui couvre la défense, les télécommunications et l’aérospatiale. Ses activités sont soumises aux lois nationales et internationales concernant les fréquences satellites, l’utilisation de l’espace aérien et la collaboration militaire.
Les facteurs susceptibles d’influencer le cours de l’action comprennent :
- Restrictions à l’exportation ou problèmes de conformité liés à l’ITAR (International Traffic in Arms Regulations)
- Décisions de la FCC concernant l’attribution des fréquences satellitaires
- Contentieux juridiques liés à l’impact environnemental ou orbital de Starlink
- Une surveillance accrue de la part de rivaux internationaux, tels que la Chine ou la Russie, dans le contexte des tensions liées à la course à l’espace
À mesure que les gouvernements considèrent l’espace comme une infrastructure stratégique, toute erreur réglementaire ou réaction géopolitique pourrait entraîner de la volatilité.
Paysage concurrentiel et cycles d’innovation
Bien que SpaceX soit aujourd’hui le principal fournisseur commercial de lancements, la concurrence s’intensifie dans tous les secteurs – du lancement à l’internet par satellite.
Les principaux concurrents comprennent :
- Le projet Kuiper d’Amazon, qui prévoit de lancer plus de 3 000 satellites pour un accès internet mondial à haut débit
- Blue Origin, qui développe la fusée New Glenn et des modules lunaires
- OneWeb, soutenue par le gouvernement britannique et spécialisée dans l’internet en orbite basse (LEO)
- Des acteurs traditionnels comme ULA, Arianespace et le CASC chinois
Les innovations dans la propulsion, la réutilisabilité, la miniaturisation des satellites et l’analyse spatiale alimentée par l’IA pourraient transformer le marché. SpaceX doit maintenir son avance sous peine d’être dépassé – en particulier si ses concurrents proposent des coûts inférieurs ou bénéficient d’un soutien réglementaire.
Sentiment du marché et dynamique des IPO
En tant que l’une des IPO les plus attendues de la décennie, SpaceX pourrait connaître une forte volatilité lors de ses premiers échanges, amplifiée par le battage médiatique et la couverture médiatique.
Les principaux facteurs influençant le sentiment pourraient inclure :
- La demande lors de la constitution du carnet d’ordres et la fourchette de prix initiale
- Les premières analyses des experts et les notations des investisseurs institutionnels
- Environnement macroéconomique global : des taux d’intérêt élevés, la volatilité des actions technologiques ou l’instabilité géopolitique pourraient tous freiner l’enthousiasme
- L’image publique d’Elon Musk et l’influence potentielle croisée de Tesla, Neuralink ou X (anciennement Twitter)
L’intérêt des investisseurs particuliers pourrait également jouer un rôle important, notamment si l’IPO attire une base de fans similaire à celle de Tesla. Le buzz sur les réseaux sociaux, l’engouement pour les actions mèmes ou le trading spéculatif pourraient tous entraîner des variations spectaculaires à court terme.
Comment trader les actions SpaceX via les CFD
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- Surveillez l'IPOSurveillez les actualités liées à l’IPO de SpaceX, les documents clés et les graphiques de cours une fois que l’action commencera à être cotée.
- Tradez l'actionUtilisez des positions longues ou courtes pour trader les mouvements du cours. Ajoutez des stop-loss ou take-profits pour gérer le risque.
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Quelles actions du secteur spatial et aérospatial puis-je trader ?
Bien que SpaceX reste une entreprise privée, plusieurs sociétés cotées en bourse sont exposées aux secteurs de l’aérospatiale, des fusées et des technologies satellitaires :
- Rocket Lab (RKLB) – fournisseur de lancements de petits satellites et concurrent de SpaceX
- Virgin Galactic (SPCE) – entreprise de tourisme spatial suborbital
- Boeing (BA) – géant de l’aérospatiale impliqué dans les missions vers l’ISS et le matériel spatial
- Lockheed Martin (LMT) – important sous-traitant de la NASA et de la défense, avec des programmes d’exploration de l’espace lointain
- Northrop Grumman (NOC) – constructeur de systèmes de lancement et de vaisseaux spatiaux
- Amazon (AMZN) – développe une constellation de satellites via le projet Kuiper
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FAQ
Qui possède SpaceX ?
SpaceX est une entreprise privée. Elon Musk en est l’actionnaire principal, aux côtés d’anciens employés, de sociétés de capital-risque (comme Founders Fund, Sequoia Capital) et d’investisseurs institutionnels tels que Fidelity et Andreessen Horowitz. L’entreprise a levé plusieurs milliards de dollars au cours de multiples levées de fonds.
Quelle est la valeur de SpaceX ?
La dernière valorisation de SpaceX en 2024 était d’environ 350 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des entreprises privées les plus valorisées au monde. Cela repose sur la croissance des abonnements à Starlink, le succès des lancements et un carnet de commandes en expansion.
Quand est-ce que SpaceX fera son IPO ?
Aucune date n’a encore été confirmée, mais une IPO de SpaceX ou une scission de Starlink est largement attendue d’ici un à deux ans. Elon Musk a laissé entendre qu’une introduction en bourse pourrait avoir lieu une fois que Starlink générera un flux de trésorerie stable.
Puis-je investir dans SpaceX avant son IPO ?
Les actions pré-IPO sont généralement réservées aux investisseurs institutionnels, mais certaines plateformes secondaires peuvent proposer un accès via des transactions d’actions privées. Ces investissements sont à haut risque, peu liquides et souvent soumis à des restrictions.
Les actions SpaceX seront-elles disponibles au trading via les CFD ?
Si SpaceX entre en bourse, des courtiers comme Capital.com pourraient proposer son action sous forme de CFD. Cela permet aux traders de spéculer sur les mouvements de cours sans détenir les actions sous-jacentes, avec un accès au levier ainsi qu’aux positions longues et courtes. Cependant, le levier amplifie également le risque. La disponibilité dépendra de la demande et de la liquidité après l’introduction en bourse.
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