Négociation Northrop Grumman - NOC CFD
À propos de Northrop Grumman Corporation
Northrop Grumman Corporation est une entreprise mondiale de l'aérospatiale et de la défense. La Société opère à travers quatre segments : Systèmes aéronautiques, systèmes de défense, systèmes de mission et systèmes spatiaux. Son secteur Systèmes aéronautiques est engagé dans la conception, le développement, la production, l'intégration et la production de systèmes d'aéronefs autonomes et habités utilisés pour la gestion de combat, la frappe et le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR). Son secteur Systèmes de défense est engagé dans la conception, le développement, la production, l'intégration, le maintien en puissance et la modernisation de systèmes d'armes et de missions pour les clients des agences militaires et civiles. Son segment Mission Systems est engagé dans la fourniture de capteurs multifonctions aéroportés ; systèmes et capteurs maritimes/terrestres ; navigation, ciblage et capacité de survie, et solutions d'information en réseau. Son segment Space Systems est engagé dans la conception, le développement, l'intégration, la production et l'exploitation de systèmes spatiaux, de défense antimissile, de lancement et de missiles stratégiques.
- IndustrieAerospace / Defense
- Adresse2980 Fairview Park Dr, FALLS CHURCH, VA, United States (USA)
- Employés88000
- CEOKathy Warden