IPO de Revolut
Découvrez Revolut et son introduction en bourse à venir, avec ses facteurs potentiels de fluctuation des prix, et comment trader l'action de Revolut via des CFD lorsqu'elle sera cotée.
Quand aura lieu l'IPO de Revolut ?
Au mois de février 2025, Revolut n'a pas officiellement annoncé de date spécifique pour son IPO. Cependant, des rapports suggèrent que l'entreprise se prépare à une IPO potentielle en 2025, après sa récente évaluation d'environ 45 milliards de dollars. Revolut envisagerait apparemment de s'introduire en bourse sur le Nasdaq Stock Market aux États-Unis, bien que le gouvernement britannique soit activement engagé avec l'entreprise pour promouvoir Londres comme destination d'introduction en bourse.
Plusieurs facteurs pourraient influencer le timing et le lieu de l'IPO de Revolut :
- Performance financière: en 2023, Revolut a annoncé des revenus dépassant 2,2 milliards de dollars, avec des bénéfices avant impôts de 545 millions de dollars, ce qui reflète une solide performance financière.
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Approbations réglementaires: l'entreprise a obtenu une licence bancaire au Royaume-Uni en juillet 2024 après un processus de trois ans, lui permettant d'élargir ses offres de protection des dépôts et de prêts hypothécaires au Royaume-Uni.
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Conditions du marché : les perspectives pour les IPO en 2025 sont plus favorables que les années précédentes, grâce à l'amélioration des conditions macroéconomiques et à la demande accumulée. Cependant, des facteurs externes tels que les taux d'intérêt et les conditions géopolitiques pourraient continuer d'influencer le sentiment des investisseurs.
Qu'est-ce que Revolut ?
Revolut est une entreprise de technologie financière basée au Royaume-Uni offrant des services bancaires numériques, y compris des paiements, des échanges de devises, des transactions d'actions et de crypto-monnaies, ainsi que des outils de gestion de budget. Fondée en 2015 par Nikolay Storonsky et Vlad Yatsenko, elle est devenue l'une des plus grandes entreprises fintech d'Europe, offrant une alternative mobile-first aux banques traditionnelles.
Les étapes clés de l'histoire de Revolut
- 2015 – lancée au Royaume-Uni, se concentre sur l'échange de devises à bas coût et les comptes multi-devises.
- 2018 – a obtenu une licence bancaire européenne, s'étendant à des services financiers plus larges.
- 2020 – est entrée sur les marchés américain et japonais, accélérant ainsi son expansion mondiale.
- 2021 – a atteint une valorisation de 33 milliards de dollars, devenant ainsi l'une des startups fintech les plus valorisées d'Europe.
- 2023 – a annoncé un revenu de 2,2 milliards de dollars avec des bénéfices avant impôts de 545 millions de dollars.
- 2024 – a dépassé les 50 millions d'utilisateurs, obtenu une licence bancaire au Royaume-Uni et annoncé son projet de transférer son siège social mondial à Canary Wharf, à Londres.
- 2025 – se prépare pour une IPO, avec une valorisation estimée à environ 45 milliards de dollars et des considérations pour une introduction en bourse sur le Nasdaq ou à Londres.
Principales fonctionnalités de Revolut
- Comptes multi-devises – les utilisateurs peuvent détenir et échanger des devises aux taux interbancaires.
- Trading d'actions et de crypto-monnaies – les clients peuvent investir dans des actions, des crypto-monnaies et des matières premières directement depuis l'application.
- Outils de gestion de budget alimentés par l'IA – des aperçus des dépenses en temps réel aident les utilisateurs à gérer leurs finances.
- Transferts internationaux – transferts mondiaux à faible coût avec des taux de change en temps réel.
- Comptes Premium et Metal – des abonnements avec des avantages tels que le cashback, l'assurance et l'accès aux salons d'aéroport.
Revolut fonctionne sous une licence d'argent électronique au Royaume-Uni et a obtenu des licences bancaires dans plusieurs pays européens, ce qui lui permet d'élargir son offre de produits. L'entreprise a connu une croissance rapide, atteignant des millions d'utilisateurs dans le monde entier et est considérée comme l'une des startups fintech les plus précieuses.
Comment Revolut gagne-t-elle de l’argent ?
Revolut fonctionne comme une super-application financière digitale, proposant des services bancaires, de paiement et d'investissement principalement via sa plateforme mobile. Contrairement aux banques traditionnelles, Revolut ne s'appuie pas sur un réseau d'agences physiques, mais propose une expérience technologique axée sur le mobile.
Revolut génère son chiffre d'affaires grâce à plusieurs sources clés – voici les principales.
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Source de revenu
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Description
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Frais d'interchange
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Revolut perçoit un petit pourcentage sur les transactions par carte chaque fois que les utilisateurs effectuent des paiements avec leurs cartes de débit ou prépayées Revolut. Ces frais sont à la charge du commerçant, pas de l'utilisateur. Plus le volume de transactions est élevé, plus les revenus augmentent.
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Forfaits d'abonnement
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Revolut propose des forfaits Plus, Premium, Metal et Ultra, offrant des avantages tels que des plafonds de retrait plus élevés, une assurance voyage, du cashback et un accès aux salons d'aéroport, moyennant un abonnement mensuel ou annuel. Les revenus d'abonnement garantissent un flux de revenus récurrents prévisibles.
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Change de devises
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Bien que Revolut propose des taux de change interbancaires gratuits en semaine, il applique une majoration les week-ends et pour les transactions à gros volume, générant ainsi des revenus sur les conversions de devises.
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Trading de crypto et d'actions
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Les utilisateurs peuvent acheter et vendre des actions, des crypto-monnaies et des matières premières via l'application. Revolut gagne de l'argent grâce aux commissions, aux spreads et aux frais de retrait, ce qui en fait un moteur de revenus clé, surtout avec la croissance du trading de détail.
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Comptes professionnels
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Revolut Business propose des comptes adaptés aux entreprises, freelances et entrepreneurs, offrant des fonctionnalités telles que les paiements multi-devises, les cartes professionnelles et la gestion des dépenses. Les revenus proviennent des frais mensuels et des frais de traitement des paiements.
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Services de prêt
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Revolut génère des revenus à partir de produits de prêt tels que les prêts personnels, les lignes de crédit, les découverts et les services BNPL (acheter maintenant, payer plus tard). Elle génère des revenus grâce aux frais d'intérêt et aux frais de prêt, de manière similaire aux banques traditionnelles.
Qu’est-ce qui pourrait influencer le cours de l’action Revolut ?
Le cours de l'action Revolut, une fois cotée en bourse, sera influencé par divers facteurs : conditions de marché, performance de l'entreprise, évolution réglementaire et pression concurrentielle. Pour évaluer son potentiel, les investisseurs surveilleront de près sa santé financière, sa croissance d'utilisateurs et les tendances du secteur. Voici plusieurs facteurs clés susceptibles d'influencer les fluctuations du cours de l'action Revolut.
Conditions de marché et tendances sectorielles
Le cours de l'action Revolut sera affecté par des facteurs macroéconomiques tels que les taux d'intérêt, l'inflation et la conjoncture économique mondiale, qui influencent la confiance des investisseurs. En tant que banque digitale, sa valorisation reflétera également les tendances du secteur fintech et les évolutions des marchés financiers.Le succès de son IPO déterminera le sentiment initial des investisseurs.
Fondamentaux et croissance de l'entreprise
Revolut est profitable depuis plusieurs années, un facteur clé de différenciation dans le secteur fintech. Les investisseurs suivront sa croissance des revenus (banque, trading, services d'abonnement) pour évaluer son potentiel d'expansion. Une profitabilité soutenue, l'augmentation des dépôts clients et des volumes de trading pourraient soutenir le cours de l'action, tandis qu'un ralentissement de la croissance sur les marchés clés pourrait peser sur la valorisation.
Concurrence et stratégies
La performance de l'action sera déterminée par la capacité de Revolut à rivaliser avec Wise, Monzo et les banques traditionnelles. Les décisions stratégiques (partenariats, acquisitions, rachats potentiels) pourraient entraîner des variations de valorisation, tandis que la pression concurrentielle pourrait limiter la croissance.
Réglementation et conformité
L'obtention d'autorisations réglementaires, comme l'acquisition de licences bancaires supplémentaires, pourrait renforcer la crédibilité et la confiance des investisseurs. Cependant, les changements dans la réglementation financière ou le durcissement des règles de conformité – notamment concernant le trading de crypto et les services financiers – pourraient impacter les opérations et la performance boursière.
Sentiment du marché et activité de trading
Les recommandations d'analystes (achat/vente), le volume d'échanges et l'intérêt à la vente à découvert peuvent générer de la volatilité. Les actualités majeures – comme les changements de direction, les violations de sécurité ou les partenariats stratégiques – peuvent influencer le sentiment.
Restez à l'écoute des marchés grâce aux analyses expertes de nos équipes internes. Consultez notre section news and analysis pour plus d'informations.
Comment trader les actions de Revolut via des CFD
Lorsque Revolut fera ses débuts sur le marché boursier, il y aura quelques étapes à suivre au préalable pour pouvoir trader ses actions.
- Choisissez une plateforme de courtageSélectionnez un courtier fiable qui offre un accès aux actions d'OpenAI.Les plateformes de trading comme Capital.com permettent de trader via des contrats pour différence (CFD), ce qui permet de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent.
- Ouvrez un compte de tradingOuvrez un compte auprès de la plateforme choisie, en fournissant les informations personnelles nécessaires.Il se peut que vous deviez vérifier votre identité.
- Déposer des fondsAlimentez votre compte en utilisant un virement bancaire, une carte ou d'autres méthodes.Assurez-vous d'avoir suffisamment de capital pour vos trades.
- Surveillez la performance de l’actionUne fois cotée, suivez l'action d'OpenAI en utilisant des données en temps réel.Suivez les actualités de l'entreprise et les publications financières qui susceptibles d'affecter sa valorisation.
- Passez un ordreLorsque vous êtes prêt, passez un ordre au marché ou un ordre à cours limité pour acheter des actions.Envisagez d'utiliser des ordres stop-loss pour gérer les risques.
Quelles autres actions de fintech puis-je trader ?
Au mois de février 2025, Revolut reste une entreprise privée, avec une IPO prévue pour 2025. Mais vous pouvez vous exposer à d'autres actions de fintech via ces entreprises cotées en bourse :
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Paypal (PYPL) – une plateforme de paiements numériques de premier plan, propriétaire de Venmo et offrant des services BNPL, de crypto-monnaies et de paiement pour les commerçants.
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Block (SQ) – anciennement Square, elle propose des systèmes de points de vente (POS), Cash App et le BNPL via Afterpay.Expansion dans la blockchain et la finance alimentée par l'IA.
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Visa (V) et Mastercard (MA) – géants mondiaux des paiements, traitant des milliards de transactions, y compris les paiements BNPL de Klarna.
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Affirm (AFRM) – un fournisseur majeur de BNPL, s'associant avec Amazon et générant des revenus grâce aux frais des commerçants et au financement.
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Adyen (ADYEN)– un processeur de paiement néerlandais pour des entreprises comme Meta, Uber, et Microsoft, prenant en charge les transactions mondiales.
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SoFi (SOFI) – une banque numérique proposant des prêts, du trading d'actions, des cryptos et du refinancement de prêts étudiants.
Apprenez-en plus sur les actions et les marchés boursiers grâce à notre guide complet sur le trading d'actions.
FAQs
Qui détient Revolut ?
Revolut est une entreprise privée, dont le PDG Nikolay Storonsky est le principal actionnaire. Le cofondateur Vlad Yatsenko détient également une participation, aux côtés de grands investisseurs tels que SoftBank, Tiger Global, Coatue Management et D1 Capital Partners. Une fois que Revolut sera entré en bourse, potentiellement en 2025, sa propriété s'étendra aux investisseurs publics.
Quelle est la valorisation de Revolut ?
Revolut a été valorisé à 45 milliards de dollars en 2024 suite à une vente d'actions secondaire destinée à fournir des liquidités aux employés. Cependant, sa valorisation pourrait fluctuer avant une IPO, selon les conditions de marché, les performances financières et le sentiment des investisseurs.
Quand est-ce que Revolut fera son IPO ?
Revolut n'a pas officiellement fixé de date pour son IPO, mais des rapports suggèrent qu'elle pourrait devenir publique en 2025. La société envisage une introduction soit à la Bourse de Londres (LSE) soit au Nasdaq, mais les obstacles réglementaires, notamment son agrément bancaire britannique en attente, pourraient impacter le calendrier.
Comment investir dans Revolut avant son IPO ?
Les opportunités d'investissement pré-IPO sont généralement réservées aux investisseurs institutionnels, aux fonds de capital-risque et aux sociétés de private equity. Cependant, certaines plateformes de transactions pré-IPO comme EquityZen ou Forge Global peuvent donner accès à des actions Revolut si les premiers investisseurs décident de vendre. Les investisseurs particuliers devront probablement attendre l'introduction en bourse.
Les actions Revolut seront-elles disponibles en trading CFD ?
Si Revolut entre en bourse, de nombreux courtiers pourraient proposer des contrats sur différence (CFD) sur ses actions, permettant aux traders de spéculer sur les mouvements de prix sans détenir les titres. Cependant, la disponibilité dépendra du courtier, de la réglementation des marchés et du respect des exigences de liquidité par l'action Revolut.
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