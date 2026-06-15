OPI de Stripe: cómo hacer trading con acciones de Stripe
Conoce todo sobre la esperada OPI de Stripe, analiza los factores clave que podrían influir en el precio de sus acciones y aprende a hacer trading con valores tecnológicos por medio de CFD.
¿Cuándo es la OPI de Stripe?
Stripe aún no ha anunciado una fecha oficial para su oferta pública inicial (OPI). En enero de 2025, a pesar de las continuas especulaciones sobre su posible cotización en bolsa, la compañía sigue siendo privada.
Los reportes indican que Stripe ha explorado diversas opciones para salir a bolsa, incluida una cotización directa o una oferta pública tradicional. En 2025, la compañía de pagos en línea estaba valorada en unos 91,500 millones de dólares, una cifra significativamente inferior a su valoración máxima en 2021, de 95,000 millones de dólares. Aunque este movimiento de recaudación de fondos retrasó la salida a bolsa, también indica que Stripe podría buscar finalmente mercados públicos para asegurar capital en el largo plazo.
A falta de un calendario confirmado para la OPI, los traders interesados en el sector de las tecnologías financieras podrían analizar competidores que cotizan en bolsa, como PayPal, u otras compañías de procesamiento de pagos.
¿Qué es Stripe?
Stripe es una compañía privada de tecnología financiera que proporciona procesamiento de pagos e infraestructura financiera para empresas. Fundada en 2010 por los emprendedores irlandeses Patrick y John Collison, Stripe tiene su sede central en San Francisco (California) y otra en Dublín (Irlanda).
Stripe es una plataforma que permite a las compañías aceptar pagos tanto en línea como en persona. Además, facilita la gestión de ingresos y la agilización de las operaciones financieras, ya que admite transacciones con tarjetas de crédito y débito, así como con monederos digitales, como Apple Pay y Google Pay. Además de procesar pagos, Stripe ofrece otro tipo de servicios, como la facturación de suscripciones, la detección de fraudes con Radar y el financiamiento de compañías por medio de Stripe Capital.
A pesar de los rumores sobre su OPI, Stripe mantiene su estatus como compañía privada. A principios de 2023, la compañía estaba valorada en aproximadamente 65,000 millones de dólares, cifra inferior a los 95,000 millones de dólares de su valoración máxima en 2021.
¿Qué podría influir en el precio en vivo de las acciones de Stripe?
Si Stripe sale a bolsa, el precio en vivo de sus acciones podría estar influenciado por varios factores, como el volumen de transacciones, la competencia en el mercado, los cambios en las regulaciones y el sentimiento general del mercado.
Crecimiento de los ingresos y del volumen de transacciones
Las tarifas que cobra Stripe por las transacciones realizadas en su plataforma son la principal fuente de ingresos para la compañía. El desempeño de Stripe puede verse influenciado por diversos factores, como los patrones de gasto en línea y las tendencias mundiales del comercio electrónico.
Por ejemplo, los pagos digitales se dispararon durante la pandemia de COVID-19, lo cual contribuyó a la valoración máxima de 95,000 millones de dólares de Stripe en 2021. No obstante, debido a la desaceleración del crecimiento del comercio electrónico en el período comprendido entre 2022 y 2023, y el impacto de la inflación en el gasto de los consumidores, el valor de la compañía se redujo a aproximadamente 65,000 millones de dólares después de su ronda de financiación en 2023. El precio potencial de las acciones de Stripe podría verse afectado negativamente por una disminución sostenida en las transacciones en línea, especialmente en mercados importantes, como los EE. UU. y Europa.
Panorama de la competencia
Stripe compite con PayPal y Block en los pagos digitales, un nicho del sector fintech. En consecuencia, el precio de las acciones de Stripe podría verse afectado por cambios en su cuota de mercado, el lanzamiento de nuevos productos o las asociaciones estratégicas dentro del sector. Si un competidor ofrece soluciones de procesamiento más baratas o consigue asociaciones exclusivas con grandes comerciantes, la ventaja competitiva de Stripe podría verse afectada.
Por el contrario, ciertas innovaciones, como una mejor detección del fraude, soluciones financieras integradas o mejores herramientas para desarrolladores, pueden reforzar la posición de Stripe. El éxito de sus productos de banca como servicio y financiamiento, como Stripe Treasury y Stripe Capital, también podría influir en la confianza.
Novedades normativas y jurídicas
Stripe está sujeta a supervisión reguladora en múltiples jurisdicciones. Los cambios en la normativa de pagos, en las leyes de privacidad de datos o en los requisitos contra el blanqueo de dinero (AML, por sus siglas en inglés) podrían suponer costos de cumplimiento o restricciones operativas.
Si los gobiernos imponen normas más estrictas sobre los pagos digitales o las transacciones transfronterizas, es posible que Stripe tenga que ajustar su modelo de negocio. También podrían influir en la percepción del mercado los resultados de los litigios en curso, como las disputas sobre las tasas de intercambio o el cumplimiento de las leyes de protección de los consumidores.
Factores macroeconómicos y tasas de interés
Durante los períodos de fuerte crecimiento económico, las compañías tienden a expandirse, lo cual aumenta el volumen de pagos e impulsa potencialmente los ingresos de Stripe. No obstante, ciertos factores, como las recesiones económicas, la inflación o el aumento de las tasas de interés, podrían reducir el gasto tanto de los consumidores como de las compañías, lo cual tendría un impacto potencial en el precio de las acciones de Stripe.
La valoración de Stripe, como compañía tecnológica de alto crecimiento, puede variar en función de las fluctuaciones en el sentimiento general hacia el sector fintech. Si las tasas de interés se mantienen elevadas, los valores de crecimiento podrían verse afectados, ya que los traders podrían optar por activos más estables y generadores de rentas.
El sentimiento del mercado sobre las OPI en el sector fintech
El éxito de otras OPI de tecnología financiera arroja una idea de la acogida que Stripe podría tener en los mercados públicos. El buen desempeño de las recientes salidas a bolsa de compañías del sector fintech, como las de procesadores de pagos rivales o proveedores de banca como servicio, podría indicar una fuerte demanda.
Sin embargo, si otras compañías similares atraviesan dificultades tras la OPI, ya sea debido a la volatilidad de los ingresos, al escrutinio normativo o a problemas de rentabilidad, el precio de las acciones de Stripe podría verse afectado negativamente. El sentimiento del mercado hacia las compañías fintech y de pagos también podría influir en la valoración de Stripe en el mercado tras su OPI.
Cómo hacer trading con acciones de Stripe
Llegado el momento de un potencial debut de Stripe en el mercado de valores, habrá que seguir algunos pasos para poder hacer trading con sus acciones.
- Elige una plataforma de corretajeSelecciona un bróker confiable que ofrezca acciones de Stripe para trading. Capital.com ofrece acceso a miles de activos por medio de contratos por diferencia (CFD), lo cual permite especular con los movimientos de precios sin poseer la acción subyacente.
- Crea una cuenta de tradingAbre una cuenta en la plataforma elegida y facilita la información personal pertinente, incluida la verificación de identidad.
- Depositar fondosDeposita fondos en su cuenta por medio del método elegido. Asegúrate de que dispones de capital suficiente para tus operaciones y nunca operes más de lo que puedas permitirte perder.
- Monitorea el desempeño de las accionesUna vez que hayan salido a bolsa, sigue las acciones de Stripe con datos en vivo. Mantente informado mediante las noticias y los comunicados financieros de la compañía que puedan impactar en su cotización.
- Realiza una operaciónCuando estés listo, envía una orden de mercado o limitada para comprar acciones. Considera la posibilidad de utilizar órdenes stop-loss y take-profit para limitar las pérdidas potenciales y proteger tus ganancias.
Conoce más sobre los contratos por diferencias en nuestra guía de trading con CFD.
¿Con qué valores fintech puedo hacer trading?
Aunque Stripe sigue siendo una compañía privada y no se ha confirmado la fecha de su OPI, los traders pueden exponerse al sector general de la tecnología financiera —o fintech— al hacer trading con compañías que cotizan en bolsa y que operan en el sector de los pagos digitales, los servicios financieros y la infraestructura de tecnología financiera.
PayPal (PYPL)
PayPal es una de las plataformas de pago digital más importantes y reconocidas del mundo. La compañía realiza transacciones en línea para consumidores y empresas, y es propietaria de Venmo, una de las principales aplicaciones de pago entre pares, o «peer-to-peer», de los EE. UU. PayPal ofrece servicios de «compra ahora, paga después» (BNPL, por sus siglas en inglés), transacciones de criptomoneda y soluciones de préstamos a compañías.
Block (SQ)
Anteriormente conocida como Square, Block ofrece una amplia gama de servicios financieros, como su sistema de punto de venta (TPV), soluciones de préstamos a compañías y Cash App, una plataforma móvil de pagos e inversiones. La compañía se ha expandido al sector blockchain y de criptomonedas por medio de su filial Spiral. Block compite directamente con Stripe en el procesamiento de pagos para comerciantes.
Visa (V) y Mastercard (MA)
Visa y Mastercard dominan el sector mundial de los pagos con tarjeta y procesan miles de millones de transacciones al año. Como redes de pago, su infraestructura sustenta muchas transacciones digitales, incluidas las procesadas por compañías como Stripe. Tanto Visa como Mastercard ofrecen una gama de productos y servicios, como pagos sin contacto, comercio electrónico y banca abierta.
SoFi Technologies (SOFI)
SoFi Technologies es una compañía de banca digital y finanzas personales que ofrece refinanciamiento de préstamos estudiantiles, préstamos personales, tarjetas de crédito y servicios de inversión. A diferencia de los bancos tradicionales, SoFi opera exclusivamente en línea y ha ampliado su ecosistema fintech con trading de acciones, transacciones de criptodivisas y una división de banca empresarial.
Conoce más sobre el trading con acciones de fintech y mucho más. Echa un vistazo a nuestra completa guía de trading con acciones.
¿Cuándo podré hacer trading con acciones de Stripe?
Stripe sigue siendo una compañía privada, lo cual significa que sus acciones aún no están disponibles para hacer trading en el mercado de valores. Los traders no pueden comprar ni vender acciones de Stripe en las bolsas tradicionales ni mediante CFD hasta que la compañía anuncie y concluya su OPI.
Aunque se especula con la posibilidad de que salga a bolsa, Stripe no ha fijado un calendario definitivo para su OPI. La compañía ha sopesado anteriormente opciones como la cotización directa o la oferta pública tradicional, pero no se han confirmado planes formales.
Para quienes deseen exponerse al sector de los pagos digitales, las alternativas incluyen compañías que cotizan en bolsa como Visa y Mastercard, que dominan las transacciones mundiales con tarjeta, o Block, que opera Square y Cash App. Además, los traders pueden realizar un seguimiento de las compañías que dependen de la infraestructura de pago de Stripe, como Amazon.
Si Stripe decide realizar una OPI, se darán a conocer más detalles sobre su estructura accionarial, su bolsa de cotización y su disponibilidad para hacer trading con sus acciones. Hasta entonces, no será posible operar con acciones de Stripe.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la fecha de la OPI de Stripe?
Stripe aún no ha anunciado una fecha oficial para su oferta pública inicial (OPI). Aunque sigue habiendo especulaciones al respecto, la compañía continúa siendo privada. Cualquier anuncio de OPI incluirá ciertos detalles, como la bolsa de cotización y el precio de las acciones.
¿Cómo puedo hacer trading con Stripe o invertir en esta compañía antes de su OPI?
Hasta que Stripe no salga a bolsa, sus acciones no están disponibles para trading en los mercados de valores, ni por medio de plataformas de CFD. Algunos traders institucionales pueden acceder a acciones de Stripe por medio de mercados privados secundarios, pero estas oportunidades suelen estar limitadas a inversores acreditados. Los traders que busquen exposición al sector de la tecnología financiera pueden considerar compañías que cotizan en bolsa, como PayPal o Block, a las que se puede acceder por medio de plataformas de CFD, lo cual ofrece la oportunidad de especular con los movimientos de precios sin poseer las acciones subyacentes.
¿Estarán disponibles las acciones de Stripe para hacer trading con ellas mediante CFD?
Si Stripe se cotiza en bolsa, sus acciones podrían negociarse mediante CFD, en función de la oferta del bróker. Los traders deben comprobar con su proveedor de CFD si Stripe se incluirá como instrumento negociable tras la OPI.
Conoce más OPI que están por venir
Mantente informado sobre las próximas OPI, las tendencias del mercado y las oportunidades de trading más recientes.