OPI de eToro: cómo hacer trading con acciones de eToro
Conoce todo sobre eToro y su OPI, con información sobre el perfil de la compañía, los posibles determinantes de su precio y cómo hacer trading sus acciones por medio de CFD.
¿Cuándo es la OPI de eToro?
eToro se comenzó a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 14 de mayo de 2025 con el ticker «ETOR».
La compañía vendió 11.92 millones de acciones de Clase A a $52 cada una, por encima de la horquilla prevista de $46–$50 y superando los 10 millones de acciones inicialmente previstos. La oferta se dividió a partes iguales entre eToro y los accionistas existentes, y se recaudaron aproximadamente 620 millones de dólares. La OPI obtuvo un fuerte respaldo de los principales suscriptores, entre ellos Goldman Sachs, UBS, Citigroup y Jefferies.
Las acciones de ETOR se negocian de lunes a viernes con el siguiente horario de trading en bolsa.
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Horario de verano (de marzo a noviembre): de 13:30 a 20:00 UTC.
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Horario normal (de noviembre a marzo): de 14:30 a 21:00 UTC.
Puedes acceder a las acciones de eToro (ETOR) por medio de contratos por diferencia (CFD), lo que significa que especulas con los movimientos del precio de las acciones de ETOR sin ser propietario directo de sus acciones.
Encuentra más información sobre las próximas OPI en nuestra guía de las mejores OPI en 2025.
¿Qué es eToro?
eToro es una fintech con sede en Israel especializada en trading social e inversión en múltiples activos, fundada en 2007 por Yoni Assia, Ronen Assia y David Ring. Con sede en Tel Aviv, eToro opera en todo el mundo con oficinas en el Reino Unido, los EE. UU., Australia, Chipre, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos, y atiende a más de 40 millones de usuarios registrados en más de 75 países desde 2025. Entre sus características más destacadas, figuran el copy trading y los portafolios generados por los usuarios, loc cuales permiten a los inversionistas minoristas imitar las estrategias de traders más experimentados.
Tras una operación SPAC cancelada en 2021, eToro volvió a la captación de fondos privados y solicitó una OPI en marzo de 2025, pero posteriormente puso en pausa el proceso debido a la incertidumbre del mercado.Las acciones de eToro salieron a bolsa en el Nasdaq Global Select Market el 14 de mayo de 2025, tras una exitosa OPI en la que se recaudaron unos 620 millones de dólares.
¿Cuál es el historial de precios inicial de las acciones de eToro?
Las acciones de eToro (ETOR) salieron a bolsa en el Nasdaq Global Select Market el 14 de mayo de 2025. La acción abrió a $69.69 —un 34% por encima del precio de $52 de la OPI— y alcanzó un máximo de $74.28 en las primeras horas.
ETOR también experimentó cierta presión vendedora el primer día, cayendo a un mínimo de $65.06 antes de cerrar a $67.00. Esto sitúa su precio de cierre del primer día un 28.8% por encima del precio de su OPI.
En su primera sesión de trading, los movimientos del precio de las acciones de eToro reflejaron un fuerte interés inicial, así como volatilidad.
Los desempeños pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.
¿Qué podría influir en el precio en vivo de las acciones de eToro?
El precio de las acciones de eToro (ETOR) en vivo podría depender de una serie de factores específicos de la compañía y del mercado en general. A continuación, se presentan los principales factores que se deben monitorear:
Desempeño financiero
Las ganancias de eToro pueden influir en el precio de las acciones de ETOR. En 2024, la compañía registró 931 millones de dólares de ingresos por comisiones (tarifas totales cobradas) y 192 millones de dólares de beneficio neto, ambos con un fuerte aumento interanual. Unos buenos resultados trimestrales, la mejora de los márgenes o la actualización de las previsiones pueden reforzar la confianza de los inversionistas y sostener el precio. Sin embargo, cualquier señal de ralentización del crecimiento, aumento de los costos o incumplimiento de los objetivos podría provocar una presión a la baja.
Métricas de usuarios y actividad de la plataforma
Con más de 40 millones de usuarios registrados y 3.5 millones de cuentas con fondos, la capacidad de crecimiento de eToro es una parte importante de su valoración. El crecimiento del número de usuarios, el aumento de los volúmenes de trading o un mayor compromiso, especialmente en los mercados bursátiles, podrían ayudar a impulsar el precio de las acciones de ETOR al alza. Si estas cifras comienzan a estabilizarse o muestran signos de declive, pueden plantear dudas sobre el potencial de crecimiento futuro y lastrar las acciones.
Novedades normativas
eToro opera en múltiples jurisdicciones y clases de activos, y permanece bajo una activa supervisión reguladora, especialmente en áreas como la inversión minorista. La concesión de nuevas licencias y autorizaciones en mercados sin explotar o la adopción de una regulación mundial más clara podrían mejorar la confianza de los inversionistas. Por el contrario, unos requisitos de cumplimiento más estrictos, un mayor escrutinio o nuevas limitaciones en mercados clave pueden elevar los costos y actuar como un lastre para el desempeño.
Sentimiento del sector y del mercado
El entorno de inversión en general también podría influir en la valoración de eToro. El impulso positivo del sector fintech, el sentimiento general del mercado o el aumento de la participación de los inversionistas minoristas pueden crear vientos de cola. Por otra parte, la volatilidad de los valores tecnológicos, el débil desempeño de sus homólogos o las caídas del mercado en general podrían afectar negativamente la demanda de acciones de eToro, independientemente de los valores fundamentales de la compañía.
Competencia e innovación
La ampliación de su oferta, el lanzamiento de nuevas herramientas o el establecimiento de alianzas podrían dar a eToro una ventaja competitiva e impulsar el precio de sus acciones. Sin embargo, la presión de los rivales —ya sean brókeres de bajo costo o plataformas más nuevas con funciones de trading social similares— podría generar inquietud entre los inversionistas en torno a la cuota de mercado y el crecimiento futuro.
Condiciones macroeconómicas
Como compañía global, el desempeño de eToro se ve afectado por factores económicos más amplios, incluyendo las tasas de interés, los movimientos del precio de las divisas y el sentimiento de los inversionistas. Un contexto macroeconómico favorable —como mercados estables, tasas de interés bajas o aumento de la inversión minorista— podría respaldar la actividad de trading y los ingresos. Por el contrario, la desaceleración económica, el riesgo geopolítico o un dólar estadounidense más fuerte pueden reducir el uso de las plataformas y afectar la rentabilidad.
Conoce todo sobre el trading con valores tecnológicos y más con nuestra completa guía sobre cómo hacer trading con acciones.
Cómo hacer trading con acciones de eToro
Las acciones de eToro cotizan en el Nasdaq Global Select Market con el ticker ETOR. Puedes hacer trading con acciones de eToro directamente o especular con su precio por medio de contratos por diferencia (CFD), los cuales no requieren la posesión de las acciones subyacentes.
- Elige un brokerElige una plataforma de trading o un broker que ofrezca acciones estadounidenses y CFD, así como la posibilidad de operar con acciones de eToro. Por ejemplo, nuestra plataforma ofrece trading de CFD, con la opción de tomar posiciones largas o cortas.
- Abre una cuenta de tradingRegístrese con el proveedor que hayas elegido. Tendrás que facilitar datos personales y verificar tu identidad para cumplir la normativa.
- Depositar fondosAñade dinero a tu cuenta mediante el método que prefieras. Asegúrate de cumplir los requisitos mínimos de depósito y margen antes de realizar una operación.
- Busca las acciones de eToro (ETOR)Busca las «acciones de eToro» o el símbolo —o ticker— bursátil «ETOR» en la plataforma de tu broker.
- Monitorea el precio de ETOR en vivoSigue nuestro gráfico de precios en vivo de ETOR (precio de eToro), los reportes de ganancias, el análisis de mercado y las actualizaciones de la plataforma para mantenerte informado. Los factores clave pueden ser el crecimiento de los usuarios, las cifras de ingresos y la confianza del sector.
- Realiza una operación Decide si vas a comprar o a vender según tus perspectivas de mercado. Fija el tamaño de tu operación y compra (abre una posición larga) si esperas que el precio suba o vende (abre una posición corta) si crees que este bajará.
- Monitorea y gestiona el riesgoMonitorea tu posición. Utiliza las órdenes stop-loss y take-profit para gestionar tu riesgo y mantente al día con las noticias sobre eToro y el sector fintech.
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¿Con qué acciones de fintech puedo hacer trading ahora mismo?
¿Quieres invertir hoy mismo en valores fintech? Además de eToro, tienes a tu disposición un buen número de acciones fintech con las que hacer trading hoy mismo. Aquí tienes una guía rápida:
PayPal (PYPL)
PayPal es una plataforma global de pagos digitales que presta servicio a particulares y comerciantes en más de 200 mercados. Sus productos incluyen transferencias entre pares (por medio de Venmo), herramientas de pago en comercios y funciones de trading de criptomonedas.El precio de las acciones de PayPal se ve influido por los volúmenes de transacciones, las tasas de aceptación y la competencia de los monederos digitales.
Robinhood (HOOD)
Robinhood es una plataforma de trading estadounidense conocida por ofrecer la posibilidad de hacer trading en bolsa sin tarifas. Está enfocada a inversionistas minoristas y obtiene ingresos del pago por el flujo de órdenes y de los intereses de los saldos de los clientes. Los traders deben monitorear el precio de las acciones de Robinhood, los beneficios, el crecimiento de los usuarios y la evolución de la normativa si buscan oportunidades de hacer trading con este valor.
Block (SQ)
Block (antes conocida como Square) combina pagos digitales, hardware de punto de venta y una aplicación de inversión minorista llamada Cash App. También participa en el sector de las criptomonedas por medio de su unidad Bitcoin.El precio de las acciones de Block puede reaccionar a las tendencias del gasto minorista, la adopción de Cash App y el sentimiento macro en pagos y criptomonedas.
SoFi Technologies (SOFI)
SoFi es una empresa estadounidense de finanzas personales en línea que ofrece préstamos, inversiones, servicios bancarios y de crédito. También opera como banco autorizado.El precio de las acciones de SoFi se ve influido por los ingresos netos por intereses, los volúmenes de préstamos y la adopción de su plataforma de financiamiento todo en uno.
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Preguntas Frecuentes
¿Saldrá a bolsa eToro?
Sí, tras su OPI, eToro salió a bolsa en el Nasdaq Global Select Market el 14 de mayo de 2025 con el ticker ETOR. La compañía y algunos de sus accionistas vendieron 11.92 millones de acciones de clase A, lo que supuso una recaudación aproximada de 620 millones de dólares.
¿Cuál es la fecha de la OPI?
La OPI de eToro tuvo lugar el 14 de mayo de 2025. A partir de ahora, las acciones cotizarán con el ticker ETOR en horario de mercado estadounidense. ETOR cotiza en el Nasdaq Global Select Market durante el horario normal de trading de la bolsa estadounidense.
¿Cuál es el valor de eToro?
Al precio indicado de $52 por acción, la valoración de la OPI de eToro era de aproximadamente 5,640 millones de dólares.
¿Cuándo se fundó eToro?
eToro fue fundada en 2007 por Yoni Assia, Ronen Assia y David Ring. Lanzada inicialmente como herramienta de visualización de trading, se ha convertido en una plataforma de inversión social con más de 40 millones de usuarios.
¿Es eToro una buena inversión?
Las acciones de eToro pueden interesar a quienes buscan exposición a las tendencias del sector fintech, el trading minorista y la inversión social. Aunque la OPI fue bien recibida, las acciones de ETOR siguen siendo volátiles en los primeros compases de su salida a bolsa. Entre los factores clave que hay que monitorear figuran el crecimiento de usuarios, el desempeño de los ingresos y la evolución de la normativa. Para los traders de CFD, los movimientos de precios y el sentimiento del mercado servirán como indicador clave.
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