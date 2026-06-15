OPI de Databricks: cómo hacer trading con acciones de Databricks
Conoce todo sobre Databricks y su anticipada OPI, incluidos los principales impulsores del negocio, la valoración potencial y cómo hacer trading con sus acciones mediante CFD cuando salga a bolsa.
¿Cuál es la fecha de la OPI de Databricks?
A fecha de abril de 2025, Databricks no ha confirmado una fecha oficial para su oferta pública inicial (OPI). Sin embargo, se espera que la compañía cotice en bolsa en 2025, tras una ronda de financiamiento de 10,000 millones de dólares en 2024 que valoró la compañía en 62,000 millones de dólares. Los analistas del mercado sugieren que lo más probable es que la salida a bolsa se produzca en el Nasdaq, aunque el calendario podría depender de la confianza del mercado en la IA y de las condiciones macroeconómicas.
Entre los factores clave de la OPI figuran los siguientes:
- Impulso del sector de la IA: Databricks se considera una de las principales infraestructuras del auge de la IA y podría cotizar en bolsa mientras los inversionistas sigan interesados en ella.
- Crecimiento financiero: Databricks ha superado los 3,000 millones de dólares de ingresos anuales y se acerca al umbral de rentabilidad, dos hitos importantes antes de salir a bolsa.
- Apetito del mercado: un repunte de las OPI tecnológicas podría crear una coyuntura favorable, especialmente para las compañías con un fuerte enfoque corporativo y capacidades generativas de IA.
¿Qué es Databricks?
Databricks es una compañía estadounidense de datos e IA que proporciona una plataforma analítica unificada para ingeniería de datos, aprendizaje automático e inteligencia empresarial. Fundada en 2013 por los creadores de Apache Spark, permite a las organizaciones unificar sus almacenes de datos y cargas de trabajo de IA en la nube.
Principales hitos en la trayectoria de Databricks
- 2013Fundada por siete académicos de la Universidad de Berkeley, entre ellos Ali Ghodsi, Matei Zaharia y Reynold Xin.
- 2015–2020Aumenta su base de clientes entre las compañías Fortune 500 y se asocia con proveedores de servicios en la nube, como Microsoft Azure y AWS.
- 2021Alcanza una valoración de 38,000 millones de dólares tras el financiamiento de la Serie H; Gartner la nombra líder en plataformas de ciencia de datos.
- 2023Recauda 500 millones de dólares con una valoración de 43,000 millones y adquire MosaicML, una plataforma de modelos generativos de IA.
- 2025Se espera que cotice en el Nasdaq, posiblemente como una de las mayores OPI sobre IA hasta la fecha.
Principales productos y funciones de Databricks
- Databricks LakehouseCombina lagos de datos y almacenes de datos para un acceso unificado a datos estructurados y no estructurados.
- Herramientas de IA y aprendizaje automáticoHerramientas de formación y despliegue de modelos de aprendizaje automático, incluida la integración con marcos de código abierto.
- Mosaic AI (por medio de una adquisición)Plataforma de IA generativa centrada en grandes modelos lingüísticos (LLM) personalizables y de nivel corporativo.
- Espacio de trabajo colaborativoCuadernos y paneles compartidos para científicos de datos, analistas e ingenieros.
- Escalabilidad nativa en la nubeAlojada en AWS, Azure y Google Cloud, ofrece flexibilidad multinube.
¿Cómo gana dinero Databricks?
Databricks gana dinero mediante un modelo SaaS basado en suscripciones, mediante el cual cobra a otras compañías por el acceso a su plataforma en función del uso, los recursos computacionales y las funciones.
Estas son las principales formas en las que Databricks genera ingresos.
|Flujo de ingresos
|Descripción
|Suscripciones a la plataforma
|Los clientes pagan por el acceso a las herramientas unificadas de análisis e IA de Databricks, a un precio por horas de computación y uso de datos.
|Asociaciones en la nube
|Funciona con AWS, Azure y Google Cloud: los ingresos se comparten por medio de anuncios en el mercado y acuerdos corporativos.
|Servicios profesionales
|Ofrece incorporación, formación y desarrollo de modelos de IA personalizados para grandes clientes.
|Servicios de modelos de IA
|Tras la adquisición de MosaicML, Databricks ya puede ofrecer formación en LLM y herramientas de puesta a punto como parte de las soluciones corporativas.
Databricks tiene más de 10,000 clientes en todo el mundo, entre ellos, compañías como Shell, Comcast y HSBC.
¿Qué podría influir en el precio en vivo de las acciones de Databricks?
Una vez que Databricks cotice en bolsa, el precio de sus acciones dependerá de la evolución de la compañía y de las fuerzas del mercado. Los factores clave pueden incluir el crecimiento de la demanda corporativa de herramientas de IA, la capacidad de la compañía para aumentar los ingresos y los márgenes, así como la fortaleza general del mercado de OPI tecnológicas. A continuación, se indican algunos de los principales factores que podrían afectar el desempeño de sus acciones una vez que se pueda hacer trading con sus acciones.
Adopción de la IA y crecimiento corporativo
La valoración de Databricks está estrechamente ligada al grado de adopción de su plataforma por parte de clientes corporaativos que buscan modernizar su infraestructura de datos y desplegar modelos de IA a escala. La fuerte aceptación de su arquitectura Lakehouse, combinada con la creciente demanda de las capacidades de IA de Mosaic, podría alimentar el optimismo de los inversionistas sobre su papel en el largo plazo en la economía de la IA. Añadir grandes compañías a su cartera de clientes, establecer nuevas asociaciones o lograr que sus clientes se expandan a nuevos sectores verticales pueden considerarse señales alcistas.
Por otro lado, cualquier señal de ralentización de la demanda, especialmente en los sectores sensibles a los ciclos económicos, puede suscitar inquietud. Si las compañías retrasan sus inversiones en IA debido a restricciones presupuestarias o a la incertidumbre macroeconómica, el crecimiento de los ingresos de Databricks podría resentirse, lo cual afectaría el precio de sus acciones.
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Crecimiento de los ingresos y márgenes
En 2024, Databricks habría superado los 3,000 millones de dólares de ingresos anuales y se acercaría al punto de equilibrio de tesorería. El crecimiento continuado de los ingresos, junto con un claro avance hacia la rentabilidad operativa, serán cruciales para justificar su elevada valoración tras la OPI. Es probable que los inversionistas recompensen un desempeño intertrimestral constante, altas tasas de retención neta y un disciplinado control de costos.
Sin embargo, Databricks también opera en un sector intensivo en capital, con importantes inversiones en I+D, infraestructura en la nube y captación de clientes. Si estos costos aumentan más rápido de lo previsto, o si el crecimiento se ralentiza, puede retrasar la rentabilidad y hacer que la compañía sea vulnerable a las revalorizaciones a la baja en los mercados públicos.
Condiciones del mercado de OPI tecnológicas
Databricks no saldrá a bolsa de forma aislada: su desempeño se verá afectado por el apetito de los inversionistas por las OPI tecnológicas y los valores relacionados con la IA. Si, en 2025, se observa una sólida cartera de ofertas públicas exitosas y un entusiasmo sostenido en torno a la infraestructura de IA, Databricks podría beneficiarse del impulso positivo. Las comparaciones con compañías similares, como Snowflake, Palantir o, incluso, Nvidia, podrían impulsar aún más la demanda si el sentimiento del sector sigue siendo alcista.
Por el contrario, si las condiciones del mercado se vuelven más reacias al riesgo —ya sea debido a la subida de las tasas de interés, a los vientos en contra de la economía mundial o a OPI decepcionantes en el sector— Databricks podría enfrentarse a un debut público más difícil. Los múltiplos de valoración podrían comprimirse de forma generalizada, lo que presionaría a las compañías en fase de crecimiento para que justifiquen su capitalización bursátil con unos fundamentales más sólidos.
Presión de la competencia
Databricks opera en un espacio en rápida evolución y altamente competitivo, enfrentándose a rivales como Snowflake, Google BigQuery y Amazon Redshift en el lado de los datos, así como a OpenAI, Hugging Face y otros en el ámbito de la IA. La innovación continua de los productos, como las mejoras de su motor de análisis unificado, las herramientas de IA generativa o el desempeño nativo en la nube, podrían ayudar a la compañía a diferenciarse y conservar su ventaja de pionera en la infraestructura de IA corporativa.
Pero la compañía tendrá que actuar con rapidez. Si los competidores lanzan funciones similares, rebajan los precios o ganan adeptos entre los grandes clientes, la erosión de la cuota de mercado podría convertirse en un problema. Las asociaciones o integraciones que se perciben como reactivas en lugar de proactivas podrían indicar una deriva estratégica, lo cual puede afectar la confianza de los inversionistas.
Innovación y capacidades de IA
Databricks, una plataforma que permite a las compañías procesar y analizar grandes cantidades de datos confidenciales, podría enfrentarse a un creciente escrutinio por parte de las autoridades reguladoras de todo el mundo. Las nuevas normas que regulan la transparencia de los modelos de IA, los derechos de los usuarios sobre sus datos o la localización de los datos en la nube podrían afectar al modo en el cual se prestan sus servicios, especialmente en regiones como la UE o Asia-Pacífico.
El cumplimiento proactivo y la transparencia pueden ayudar a generar confianza entre los inversionistas y posicionar a Databricks como un facilitador responsable de la IA. Sin embargo, cualquier error, como la filtración de datos, multas por incumplimiento o demandas judiciales, podría dañar la reputación de la compañía y acarrear costos añadidos, lo cual podría afectar el desempeño de las acciones.
La atención de los medios, la cobertura de los analistas y el «momentum» del trading
Al igual que muchas OPI de alto perfil, Databricks puede experimentar importantes oscilaciones de precios impulsadas por el sentimiento, los titulares y las calificaciones de los analistas en sus primeros meses como compañía cotizada en bolsa. La cobertura positiva —como la inclusión en índices clave, los buenos resultados o las mejoras de los analistas— podría impulsar la actividad compradora y el momentum, o impulso, alcista.
Al mismo tiempo, es habitual que haya volatilidad posterior a la OPI, sobre todo si los primeros reportes de resultados no cumplen las expectativas o si las personas con información privilegiada empiezan a vender acciones tras los períodos de bloqueo. El sentimiento de los minoristas, incluido el bullicio en las plataformas sociales o los ciclos de exageración relacionados con la IA, también puede exagerar los movimientos de los precios en el corto plazo, tanto al alza como a la baja.
Cómo hacer trading con acciones de Databricks mediante CFD
Si Databricks sale a bolsa, es posible que se pueda hacer trading con sus acciones mediante CFD. A continuación, te mostramos cómo hacerlo:
- 1 Elige una plataformaCapital.com ofrece la posibilidad de hacer trading con CFD sobre miles de valores de todo el mundo, incluidas las nuevas acciones tecnológicas cotizadas.
- 2 Abre una cuentaRegístrate, verifica tu identidad y establece tus preferencias para hacer trading.
- 3 Deposita fondos en tu cuentaDeposita dinero en tu cuenta de trading. Utiliza únicamente fondos con los que puedas permitirte hacer trading.
- 4 Vigila el mercadoMonitorea el gráfico de precios de Databricks, los reportes de resultados y las noticias de la compañía tras su salida a bolsa.
- 5 Abre una posiciónUtiliza posiciones largas o cortas para hacer trading con posibles movimientos de precios. Añada herramientas de gestión del riesgo, como las órdenes stop-loss.
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¿Con qué otros valores tecnológicos y de IA puedo hacer trading?
Aunque Databricks sigue siendo privada por ahora, puedes hacer trading con empresas tecnológicas similares o relacionadas con exposición a IA y big data:
- Snowflake (SNOW)Plataforma de datos en la nube considerada a menudo como un competidor clave de Databricks.
- Palantir (PLTR)Compañía de IA y análisis corporativos con clientes gubernamentales y comerciales.
- Nvidia (NVDA)El gigante de los semiconductores impulsa la infraestructura de IA y los centros de datos.
- Microsoft (MSFT)Importante socio de Azure e inversor en OpenAI, implicado tanto en datos como en herramientas de IA.
- Salesforce (CRM)Es propietaria de Tableau y ofrece herramientas de CRM basadas en IA.
- Alphabet (GOOGL)BigQuery y Vertex AI de Google Cloud compiten directamente con los servicios de Databricks.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es el propietario de Databricks?
Databricks es actualmente una compañía privada, fundada por un equipo de informáticos de la Universidad de Berkeley, entre los que se encuentra su director general, Ali Ghodsi. La compañía ha obtenido financiamiento de una serie de inversionistas de alto nivel, como Andreessen Horowitz, BlackRock, T. Rowe Price y Microsoft, que también actúa como socio estratégico en la nube. Aunque Ghodsi y otros fundadores siguen estrechamente implicados, el control se comparte con inversionistas institucionales por medio de sucesivas rondas de financiamiento.
¿Cuál es el valor de Databricks?
Databricks fue valorada por última vez en 62,000 millones de dólares en su ronda de financiamiento de Serie J de 2024. Esta valoración se basó en su rápido crecimiento en ingresos corporativos, su creciente base de clientes y su papel cada vez más importante en el ecosistema de la IA. Sin embargo, la valoración final de la OPI puede variar en función de las condiciones del mercado, el apetito de los inversionistas y los resultados financieros que Databricks publique antes de la salida a bolsa.
¿Cuándo será la OPI de Databricks?
Aunque no se ha anunciado ninguna fecha oficial para la OPI, muchos analistas e inversionistas prevén que Databricks salga a bolsa en 2025. La compañía ha dado muestras de estar preparada gracias a sus hitos de ingresos, adquisiciones y mayor visibilidad pública. Se espera una cotización en el mercado de valores Nasdaq, aunque el momento exacto puede depender del entorno general de las OPI y de si Databricks opta por una OPI tradicional, una cotización directa u otra estructura.
¿Puedo invertir en Databricks antes de la OPI?
El acceso a las acciones antes de la OPI suele estar limitado a inversionistas institucionales, compañías de capital riesgo y particulares acreditados por medio de colocaciones privadas. Sin embargo, algunos mercados secundarios, como Forge Global o EquityZen, pueden ofrecer acceso a acciones privadas vendidas por accionistas existentes. Estas acciones suelen carecer de liquidez, conllevan restricciones y entrañan un mayor riesgo, por lo que los inversionistas deben investigar a fondo antes de comprometer fondos.
¿Estarán disponibles las acciones de Databricks para hacer trading con ellas mediante CFD?
Si Databricks completa su OPI, brókeres como Capital.com podrían ofrecer sus acciones para hacer trading con ellas mediante CFD. Esto permite a los traders especular con los movimientos de precios en el corto plazo sin poseer las acciones subyacentes. Los CFD también permiten el apalancamiento, así como tomar posiciones tanto largas como cortas, pero conllevan sus propios riesgos y suelen ser más adecuados para traders activos que para inversionistas que priorizan las operaciones en el largo plazo. La disponibilidad dependerá de la cobertura de los intermediarios, la demanda del mercado y la liquidez posterior a la OPI.
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