OPI de Monzo: cómo hacer trading con acciones de Monzo
Conoce todo sobre Monzo y su posible OPI, los principales factores que influyen en el precio y cómo hacer trading con acciones de Monzo mediante CFD cuando haya salido a bolsa.
¿Cuál es la fecha de la OPI de Monzo?
A fecha de febrero de 2025, Monzo no ha anunciado oficialmente una fecha concreta para su oferta pública inicial (OPI). Sin embargo, los reportes sugieren que la compañía está considerando una futura OPI a medida que continúa su expansión en el Reino Unido e internacionalmente. Con su sólida base de usuarios y su enfoque digital, una cotización pública podría proporcionar capital adicional para el crecimiento.
Monzo pretende estar «lista para la OPI» a finales de 2025, aunque es posible que la salida a bolsa no se produzca hasta 2026. La compañía se está centrando en reforzar su gobernanza y completar los preparativos necesarios para garantizar el éxito de su debut en bolsa.
Valoración
En su última ronda de financiamiento en 2024, Monzo se valoró en aproximadamente 4,500 millones de libras. La compañía registró su primer beneficio anual el año pasado, impulsado por la subida de las tasas de interés y el aumento de las comisiones de transacción y suscripción.
Posibles ubicaciones de la OPI
Existe un debate en curso dentro de Monzo sobre la ubicación preferida para su OPI. Su CEO, TS Anil, aboga por cotizar en los EE. UU., con el objetivo de aprovechar unos mercados de capitales más profundos y unas valoraciones más elevadas que suelen darse en compañías tecnológicas al otro lado del Atlántico. Por el contrario, el consejo de Monzo se inclina por una cotización en el Reino Unido, ya que la compañía tiene una importante base de clientes nacionales, la cual supera los 10 millones.
Contexto del mercado
La decisión sobre dónde cotizar llega en un momento crucial para los mercados de renta variable del Reino Unido, que han experimentado un descenso en la actividad de OPI. Las compañías que cotizan en bolsa en Londres recaudaron el año pasado la menor cantidad de dinero registrada, lo que suscita preocupación por la liquidez y las valoraciones del mercado. Una cotización de Monzo podría rejuvenecer significativamente los mercados de renta variable del Reino Unido, especialmente en el sector fintech, que se considera un motor de crecimiento con mucho potencial.
En general, aunque Monzo no ha fijado una fecha concreta para su OPI, la compañía se está preparando activamente para cotizar, y está estudiando el momento y el lugar óptimos para respaldar mejor su crecimiento y el valor para los accionistas.
¿Qué es Monzo?
Monzo es un banco digital con sede en el Reino Unido que ofrece servicios financieros por medio de aplicaciones móviles, incluidas cuentas corrientes, funciones de ahorro y herramientas presupuestarias. Fundada en 2015, se ha convertido en uno de los principales bancos challenger, revolucionando la banca tradicional con un enfoque orientado al cliente e impulsado por la tecnología.
Características principales de Monzo
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Banca basada en aplicación: una cuenta corriente móvil con notificaciones instantáneas e información en tiempo real sobre los gastos.
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Herramientas de ahorro y presupuestación: ofrece «Tarros» para ahorrar, redondeos automáticos y control de gastos.
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Gastos sin comisiones en el extranjero: permite realizar transacciones de cambio de divisas, o «forex» y retirar dinero en cajeros automáticos a bajo costo.
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Descubiertos y préstamos: ofrece opciones de crédito flexibles, incluidos descubiertos y préstamos personales.
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Monzo Premium y Plus: cuentas por suscripción con ventajas adicionales, como seguro de viaje y tarjetas virtuales.
Monzo está regulado en el Reino Unido como un banco con licencia completa, lo que proporciona a los usuarios seguridad financiera y protección FSCS en depósitos elegibles.
Historial de la valoración de Monzo
La valoración de Monzo ha experimentado un crecimiento significativo a lo largo de los años, lo cual refleja su rápida expansión, la diversificación de sus productos y la confianza de los inversores en el sector de la banca digital. Sin embargo, las condiciones del mercado y los problemas de rentabilidad podrían afectar la valoración de su futura OPI.
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Año
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Ronda de financiamiento
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Valoración estimada
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Principales avances
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2017
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Serie C
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280 mills. de libras
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Obtención de la licencia bancaria en el Reino Unido y transición de tarjetas prepago a cuentas corrientes completas.
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2018
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Serie D
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1,000 mills. de libras
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Se alcanza el millón de clientes y se amplían los servicios de préstamo.
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2020
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Serie G
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1,250 mills. de libras
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El impacto de la COVID-19 provoca un recorte de la valoración, pero el crecimiento de usuarios continúa.
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2021
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Financiamiento privado
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3,500 mills. de libras
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Se recupera gracias al aumento de los ingresos procedentes de los préstamos y las cuentas premium.
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2024
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Financiamiento pre-OPI
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4,500 mills. de libras
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Se amplía la banca de empresas, la presencia internacional y las ofertas premium.
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Por revelar
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Posible OPI
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?
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La valoración dependerá de las condiciones del mercado, el crecimiento de los ingresos y las perspectivas de rentabilidad.
¿Cómo gana dinero Monzo?
Monzo gana dinero como banco totalmente digital, ofreciendo servicios financieros principalmente mediante su aplicación móvil. A diferencia de los bancos tradicionales, no depende de sucursales físicas, sino que ofrece una experiencia fluida y tecnológica.
Los ingresos de Monzo proceden de múltiples fuentes, las cuales pueden desglosarse de la siguiente manera:
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Flujo de ingresos
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Descripción
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Tasas de intercambio
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Un pequeño porcentaje que se gana cuando los clientes utilizan sus tarjetas Monzo.
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Descubiertos y préstamos
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Intereses devengados por ofrecer servicios de crédito.
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Planes de suscripción
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Monzo Plus y Monzo Premium ofrecen funciones adicionales de pago.
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Asociaciones en el mercado
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Ingresos procedentes de productos financieros de terceros, como los seguros.
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Banca para compañías
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Ingresos de las cuentas Monzo Business diseñadas para pymes.
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Métricas financieras
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Tendencia del desempeño
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Crecimiento de los ingresos
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En el ejercicio cerrado en marzo de 2024, los ingresos se dispararon un 147 %, hasta los 800 millones de libras, frente a los 355,6 millones del año anterior.
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Rentabilidad
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Logró un beneficio antes de impuestos de 15,4 millones de libras en el ejercicio que finalizó en marzo de 2024, lo cual supone el primer año completo de rentabilidad de la compañía.
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Base de usuarios
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En mayo de 2023, alcanzó los 9,7 millones de clientes, lo que le convierte en el séptimo mayor banco del Reino Unido por número de clientes.
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Depósitos de clientes
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Los depósitos de los clientes aumentaron un 88 %, hasta alcanzar un total de 11,200 millones de libras en el ejercicio finalizado en marzo de 2024.
¿Qué podría influir en el precio en vivo de las acciones de Monzo?
El precio de las acciones de Monzo, una vez que coticen en bolsa, se verá influido por múltiples factores, desde las condiciones más generales del mercado hasta el desempeño de la compañía. Los inversionistas vigilarán de cerca el crecimiento, la rentabilidad y los cambios normativos.
Condiciones del mercado y tendencias del sector
Tendencias macroeconómicas: las tasas de interés, la inflación y los hábitos de gasto de los consumidores influirán en las valoraciones de las fintech. Unas tasas de interés más altas pueden impulsar los ingresos por préstamos de Monzo, pero también pueden frenar la demanda de préstamos, mientras que las recesiones económicas podrían afectar los volúmenes de transacciones.
Competencia entre bancos «challenger»: Monzo opera en un espacio muy concurrido, compitiendo con otros bancos digitales, como Starling Bank y Revolut, así como con instituciones financieras tradicionales que están ampliando sus propias ofertas digitales. Cualquier cambio en la cuota de mercado o en la diferenciación de los productos influirá en la confianza de los inversionistas.
Desempeño de la OPI: los primeros días de trading pos-OPI pueden marcar la pauta de la evolución del valor. Un buen debut podría generar un impulso alcista, mientras que una acogida tibia podría provocar volatilidad temprana y presión vendedora.
Fundamentos y crecimiento de la compañía
Ingresos y rentabilidad: los inversionistas analizarán la capacidad de Monzo para generar beneficios sostenibles, en particular a partir de flujos de ingresos clave, como las suscripciones premium, los préstamos, las tasas de intercambio y las cuentas de compañías. Dado que Monzo ha pasado a ser rentable recientemente, el crecimiento continuado de los beneficios será fundamental.
Crecimiento y compromiso de los usuarios: el aumento de la base de clientes y del uso de las cuentas (p. ej.: depósitos, transacciones, préstamos y ahorros) indicará una fuerte demanda de los servicios de Monzo. Los altos niveles de compromiso, especialmente entre los usuarios premium, podrían respaldar una valoración más alta.
Situación normativa: como banco regulado del Reino Unido, Monzo debe cumplir una estricta supervisión financiera. Cualquier reto normativo, multa o cambio de política —como unos requisitos de capital más estrictos— podría afectar la flexibilidad y la rentabilidad del negocio. La expansión a nuevos mercados, en particular los EE. UU., también conlleva complejidades normativas.
Sentimiento del mercado y actividad de trading
Calificación de los analistas: los informes de los bancos de inversión y los analistas financieros guiarán el sentimiento de los inversionistas. Las calificaciones alcistas podrían impulsar la demanda, mientras que las rebajas o la preocupación por la rentabilidad en el largo plazo podrían provocar ventas masivas.
Noticias y percepción pública: las brechas de seguridad, las innovaciones de productos, las asociaciones o los cambios en la cúpula directiva pueden influir en el ánimo de los inversionistas. Monzo tiene una marca fuerte, impulsada por la comunidad, por lo que será esencial mantener la confianza.
Interés en corto y volumen de trading: como valor fintech, Monzo puede experimentar una mayor volatilidad, especialmente en los primeros meses tras la OPI. El elevado volumen de trading podría provocar rápidas oscilaciones en las cotizaciones y la presencia de vendedores en corto también influiría en la evolución diaria de los precios.
Cómo hacer trading con acciones de Monzo
Cuando Monzo debute en bolsa, sigue estos pasos para hacer trading con sus acciones:
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Elige una plataforma de corretaje: selecciona un bróker regulado que ofrezca acciones o CFD de Monzo. Conoce más sobre los contratos por diferencias en nuestra guía de trading con CFD.
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Crea una cuenta de trading: regístrate y verifica tu identidad.
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Depositar fondos: agrega dinero a tu cuenta mediante el método que prefieras.
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Monitorea el desempeño de las acciones: mantente al día sobre los reportes financieros y las noticias del sector.
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Realiza una operación: compra o vende acciones mediante órdenes de mercado o limitadas. Considera las órdenes stop-loss para la gestión del riesgo.
Puedes seguir el pulso de los mercados gracias a la visión experta de nuestros analistas internos. Echa un vistazo a nuestra sección de noticias y análisis para conocer más.
¿Con qué valores fintech puedo hacer trading?
Aunque Monzo no ha confirmado la fecha de su OPI, los inversionistas aún pueden obtener exposición al sector fintech al hacer trading con otros grandes actores.
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Wise (WISE.L): se especializa en transferencias internacionales de dinero y banca sin fronteras.
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Adyen (ADYEN.AS): procesador de pagos mundial al servicio de compañías como Netflix y Uber.
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SoFi Technologies (SOFI): banco en línea estadounidense que ofrece servicios de finanzas personales y trading.
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Nubank (NU): un banco digital líder en Latinoamérica.
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FIS (FIS) y Fiserv (FI): proporcionan infraestructura tecnológica financiera para banca y pagos.
Conoce más sobre el trading de acciones de fintech y otras acciones con nuestra completa guía de trading de acciones.
Preguntas frecuentes
¿A quién pertenece Monzo?
Monzo es una compañía privada, con acciones en manos de sus fundadores, empleados y compañías de capital riesgo, como Accel, General Catalyst y Passion Capital. Una vez que salga a bolsa, la propiedad se ampliará a los inversionistas públicos.
¿Cuál es el valor de Monzo?
La última valoración de Monzo en 2024 rondaba los 4,500 millones de libras tras su última ronda de financiamiento. Esta cifra podría cambiar antes de una posible OPI.
¿Cuándo será la OPI de Monzo?
No hay una fecha confirmada para la OPI de Monzo, pero los analistas especulan con que podría producirse en 2025 o más adelante.
¿Cómo invierto en Monzo antes de su OPI?
La inversión pre-OPI suele limitarse a las compañías de capital riesgo y de capital inversión. Algunos mercados secundarios pueden ofrecer acciones pre-OPI, pero la mayoría de los inversionistas minoristas tendrán que esperar hasta la cotización oficial.
¿Estarán disponibles las acciones de Monzo para hacer trading con ellas mediante CFD?
Si Monzo sale a bolsa, muchos brókeres podrían ofrecer CFD sobre acciones de Monzo, lo cual permitiría a los traders especular con los movimientos de precios sin poseer las acciones. La disponibilidad dependerá del bróker y de las condiciones del mercado.