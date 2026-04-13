Operar Fidelity National Financial - FNF CFD

Sobre Fidelity National Financial Inc

Fidelity National Financial, Inc. (FNF) es un proveedor de seguros de títulos, depósitos en garantía y otros servicios relacionados con los títulos, incluidas las actividades fiduciarias, las garantías de ventas fiduciarias, los registros y las reconducciones y los productos de garantía de viviendas y los servicios de transacción para los sectores inmobiliario e hipotecario. Los segmentos de FNF son Title, F&G y Corporate and Other. El segmento de títulos se compone de suscriptores de seguros y negocios relacionados, que proporcionan seguros de títulos y fideicomisos y otros servicios relacionados con los títulos, incluyendo actividades fiduciarias, garantías de ventas fiduciarias y productos de garantía de viviendas. Title incluye su negocio de servicios de transacción, que incluye otros servicios relacionados con el título utilizados en la producción y gestión de préstamos hipotecarios. El segmento F&G se compone principalmente de las operaciones de sus negocios relacionados con las rentas vitalicias y los seguros de vida. El segmento F&G ofrece una cartera de productos de rentas vitalicias y seguros de vida, incluidas las rentas vitalicias diferidas, las inmediatas y el seguro de vida universal indexado.

El precio actual de la acción Fidelity National Financial en tiempo real es 46.81 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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