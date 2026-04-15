Operar Rio Tinto PLC - USD - RIOus CFD

Sobre Rio Tinto plc (ADR)

Rio Tinto plc es una compañía minera y metalúrgica. El negocio de la Compañía es encontrar, extraer y procesar recursos minerales. Los segmentos de la compañía incluyen mineral de hierro, aluminio, cobre y diamantes, energía y minerales y otras operaciones. La Compañía opera el negocio del mineral de hierro, que abastece el comercio mundial de hierro por vía marítima. Sus operaciones de hierro se encuentran en la región de Pilbara, en Australia Occidental. El negocio de aluminio incluye minas de bauxita, refinerías de alúmina y fundiciones de aluminio. Sus minas de bauxita se encuentran en Australia, Brasil y Guinea. El segmento Cobre y Diamantes gestiona operaciones en Australia, Canadá, Mongolia y los Estados Unidos, y operaciones no gestionadas en Chile e Indonesia. El segmento de Energía y Minerales consiste en operaciones de minería, refinación y comercialización en más de 10 países, en seis sectores: boratos, carbón, concentrado y pepitas de hierro, sal, dióxido de titanio y uranio.

El precio actual de la acción Rio Tinto PLC - USD en tiempo real es 98.77 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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