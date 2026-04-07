ALMA 交易策略詳解

計算 ALMA

儘管大多數圖表和交易平台均可使用阿諾勒古移動平均線 (ALMA) 指標，但了解其計算過程可以幫助交易者更高效地應用這一工具。

ALMA 的計算公式基於指定時間段，透過加權求和來得出結果，並透過調整偏移量對高斯濾波器的作用進行優化。其權重由高斯分佈函數決定，從而實現對數據點的動態分配。運用 ALMA 指標可以有效減少傳統移動平均線常見的滯後問題，從而提供更及時、精准的趨勢信號。

簡而言之，阿諾勒古移動平均線的一般公式是：

ALMA =（加權價格之和）/（權重之和）

其中：

加權價格之和 ：在這一步計算過程中，會將選定時間段內的每個價格都乘以一個特定的權重。該權重透過高斯函數確定：價格的時間點越接近當前時間，分配到的權重越高；而價格的時間點越遠離當前時間，分配到的權重則越低。因此，ALMA 更加重視近期的價格數據，對價格變化具有更高的敏感性。

權重之和：在這一步計算過程中，將選定時間段內分配給價格的所有權重簡單相加。透過將這些權重相加，可以對 ALMA 進行歸一化處理，確保最終結果不會因加權過程而產生偏差。計算權重之和時，需要將使用高斯函數分配給選定時間段內每個價格的所有權重累加起來。

指標設定

在設定 ALMA 參數時，考慮您的交易策略和時間範圍至關重要。ALMA 指標有三個關鍵要素：窗口大小、偏移量和 sigma。不同的平台對這三個要素的命名可能有所不同。例如，Capital.com 將這三個要素稱為時段、偏移量和偏差。

值得注意的是，阿諾勒古移動平均線 (ALMA) 指標的計算並未直接使用標準差；然而，該指標的參數 sigma 代表的是在高斯分佈函數中使用的偏差。

時段或窗口大小 ：窗口大小也稱為「長度」或「回溯期」，決定了 ALMA 計算中使用的歷史數據點數量。如果窗口較小，ALMA 線會對近期價格變化更加敏感，但也可能增加「噪音」，從而提高出現錯誤信號的可能性。相反，如果窗口較大，ALMA 線會更加平滑，減少「噪音」，但可能導致對價格變化的反應更加滯後。

偏移量 ：偏移量決定了高斯濾波器的位置，該濾波器用於在計算移動平均值時對數據點加權。偏移量表示為窗口大小的一個分數，其值範圍在 0 到 1 之間。偏移量越高，高斯濾波器就越靠近較新的數據點，使得 ALMA 對近期價格變化更加敏感，但也可能增加「噪音」。偏移量越低，高斯濾波器就越靠近窗口的中心，ALMA 線會更加平滑，從而減少「噪音」，但可能會導致反應滯後。

偏差或 Sigma：ALMA 中的 sigma 指的是高斯分佈函數中使用的標準差。這個參數決定了曲線的平滑度，同時影響靠近窗口中心的數據點相較於遠離窗口中心的數據點的權重大小。Sigma 越小，高斯濾波器就越窄，使得 ALMA 對價格變化更加靈敏，但可能會增加「噪音」和錯誤信號的概率。Sigma 越大，高斯濾波器就越寬，ALMA 線變得更加平滑，減少「噪音」，但也可能導致反應滯後。

交易者可以嘗試使用多種窗口大小，在靈敏性和降噪之間找到最佳平衡點。此外，交易者可以在模擬帳戶上測試自己的設定，檢查信號的準確性，並確保這些信號與其具體目標契合。請記住，在進行實際交易之前，務必進行充分的盡職調查，並且絕不投入超過自身虧損承受能力的資金。