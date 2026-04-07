阿諾勒古 (Arnaud Legoux) 移動平均線
深入了解 ALMA交易策略，掌握其計算方法和指標設定，並學習如何將其有效應用於實際交易。請繼續閱讀我們的指南，了解更多內容。
什麼是 ALMA 交易策略？
外匯對中的ALMA 交易策略是一種基於阿諾勒古移動平均線 (ALMA) 的交易方法。ALMA 作為一種技術指標，透過高斯分佈函數計算資產在特定時間段內的平均價格。
ALMA 由法國數學家阿諾·勒古 (Arnaud Legoux) 和迪米特裡斯·考奇斯-勞卡斯 (Dimitris Kouzis-Loukas) 於 2009 年發明。這是一種靈敏且平滑的移動平均線 (MA)，能夠有效減少滯後和市場「噪音」，從而提供更精准的趨勢分析。
要點
- ALMA 是一種技術指標，屬於靈敏且平滑的移動平均線，同時具備減少滯後和過濾「噪音」的特性。
- 該指標由阿諾·勒古 (Arnaud Legoux) 和迪米特裡斯·考奇斯-勞卡斯 (Dimitris Kouzis-Loukas) 發明。ALMA 使用高斯分佈函數為指定期間內的數據點分配權重。
- ALMA 主要用於識別趨勢和趨勢反轉，還能作為動態支撐位和阻力位。此外，它可以與其他技術指標相結合，以優化交易策略。
- 例如，結合 ALMA 和兩條指數移動平均線的交易策略相當流行，但 ALMA 的應用場景遠不限於此。
- ALMA 具備的優點包括平滑、過濾能力強和滯後低，然而，交易者也需注意其可能產生的虛假信號和計算複雜性等問題，並且應意識到將 ALMA 與其他指標結合使用的重要性。
ALMA 交易策略詳解
計算 ALMA
儘管大多數圖表和交易平台均可使用阿諾勒古移動平均線 (ALMA) 指標，但了解其計算過程可以幫助交易者更高效地應用這一工具。
ALMA 的計算公式基於指定時間段，透過加權求和來得出結果，並透過調整偏移量對高斯濾波器的作用進行優化。其權重由高斯分佈函數決定，從而實現對數據點的動態分配。運用 ALMA 指標可以有效減少傳統移動平均線常見的滯後問題，從而提供更及時、精准的趨勢信號。
簡而言之，阿諾勒古移動平均線的一般公式是：
其中：
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加權價格之和：在這一步計算過程中，會將選定時間段內的每個價格都乘以一個特定的權重。該權重透過高斯函數確定：價格的時間點越接近當前時間，分配到的權重越高；而價格的時間點越遠離當前時間，分配到的權重則越低。因此，ALMA 更加重視近期的價格數據，對價格變化具有更高的敏感性。
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權重之和：在這一步計算過程中，將選定時間段內分配給價格的所有權重簡單相加。透過將這些權重相加，可以對 ALMA 進行歸一化處理，確保最終結果不會因加權過程而產生偏差。計算權重之和時，需要將使用高斯函數分配給選定時間段內每個價格的所有權重累加起來。
指標設定
在設定 ALMA 參數時，考慮您的交易策略和時間範圍至關重要。ALMA 指標有三個關鍵要素：窗口大小、偏移量和 sigma。不同的平台對這三個要素的命名可能有所不同。例如，Capital.com 將這三個要素稱為時段、偏移量和偏差。
值得注意的是，阿諾勒古移動平均線 (ALMA) 指標的計算並未直接使用標準差；然而，該指標的參數 sigma 代表的是在高斯分佈函數中使用的偏差。
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時段或窗口大小：窗口大小也稱為「長度」或「回溯期」，決定了 ALMA 計算中使用的歷史數據點數量。如果窗口較小，ALMA 線會對近期價格變化更加敏感，但也可能增加「噪音」，從而提高出現錯誤信號的可能性。相反，如果窗口較大，ALMA 線會更加平滑，減少「噪音」，但可能導致對價格變化的反應更加滯後。
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偏移量：偏移量決定了高斯濾波器的位置，該濾波器用於在計算移動平均值時對數據點加權。偏移量表示為窗口大小的一個分數，其值範圍在 0 到 1 之間。偏移量越高，高斯濾波器就越靠近較新的數據點，使得 ALMA 對近期價格變化更加敏感，但也可能增加「噪音」。偏移量越低，高斯濾波器就越靠近窗口的中心，ALMA 線會更加平滑，從而減少「噪音」，但可能會導致反應滯後。
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偏差或 Sigma：ALMA 中的 sigma 指的是高斯分佈函數中使用的標準差。這個參數決定了曲線的平滑度，同時影響靠近窗口中心的數據點相較於遠離窗口中心的數據點的權重大小。Sigma 越小，高斯濾波器就越窄，使得 ALMA 對價格變化更加靈敏，但可能會增加「噪音」和錯誤信號的概率。Sigma 越大，高斯濾波器就越寬，ALMA 線變得更加平滑，減少「噪音」，但也可能導致反應滯後。
交易者可以嘗試使用多種窗口大小，在靈敏性和降噪之間找到最佳平衡點。此外，交易者可以在模擬帳戶上測試自己的設定，檢查信號的準確性，並確保這些信號與其具體目標契合。請記住，在進行實際交易之前，務必進行充分的盡職調查，並且絕不投入超過自身虧損承受能力的資金。
ALMA 交易策略
在交易中使用 ALMA 指標的方式多種多樣。例如，ALMA 可以用於進行趨勢分析，幫助交易者識別市場的主要走勢。此外，交易者還可以將 ALMA 指標與其他技術工具結合使用，從而獲得更全面的市場視角，增強交易策略的可靠性。
如何在交易中使用 ALMA 指標
您可以透過多種方式使用 ALMA 指標，並且可以將其與其他技術分析工具結合使用，以獲得更全面的市場視角。
趨勢識別
阿諾勒古移動平均線有助於識別價格趨勢的方向，揭示價格趨勢是看漲（上升）還是看跌（下降）。
當價格走勢圖上每個 K 線圖的最低點低於 ALMA 線時，表示可能出現看跌趨勢。相反，如果最低點高於 ALMA 線，則表明可能出現看漲趨勢。
同時，K 線圖與 ALMA 線之間的距離越大，趨勢就越強。距離縮小則可能表明趨勢可能反轉。
過往業績並非未來結果的可靠指標。
趨勢反轉
如前所述，當阿諾勒古移動平均線相對於價格走勢圖的方向發生轉變時，這可能是趨勢即將反轉的預警信號。
例如，如果資產價格從持續高於 ALMA 線（表示看漲趨勢）轉變為跌破 ALMA 線，則可能表明趨勢向看跌方向轉變。與此類似，如果資產價格從持續低於 ALMA 線（表示看跌趨勢）轉變為突破 ALMA 線，則可能暗示趨勢向看漲方向轉變。
ALMA 線原本低於價格走勢圖，現在轉變為高於價格走勢圖，表明趨勢可能反轉。
過往業績並非未來結果的可靠指標。
支撐位和阻力位
阿諾勒古移動平均線能夠適應不斷變化的價格走勢，因此還可以充當動態支撐位和阻力位。
當資產價格位於 ALMA 線之上時，ALMA 線可能也是支撐位，表明資產價格可能會從該線反彈、走高。相反，當資產價格位於 ALMA 線之下時，ALMA 線可能充當阻力位，表明資產價格可能面臨下行壓力，即可能會發生趨勢反轉並繼續下跌。
遵循此策略的交易者可以在資產價格從上方往下接近 ALMA 線時考慮做多，將 ALMA 線視為潛在支撐位。與之類似，當資產價格從下方往上接近 ALMA 線時，交易者可以考慮做空，將 ALMA 線視為潛在阻力位。
與其他指標結合使用
阿諾勒古移動平均線可以與其他計算方法和時間框架的移動平均線結合使用，從而優化交易策略，並提高信號的準確性。ALMA 線還可以與其他指標結合使用，例如相對強弱指數 (RSI)、抛物線轉向指標 (SAR) 以及布林帶®，以確認趨勢並評估其強度。
ALMA 和指數移動平均線 (EMA) 交易策略
該策略結合了 ALMA 的平滑性和靈敏性優勢，以及傳統指數移動平均線的特點，有助於交易者充分發揮兩者的優勢，從而獲得最佳效益。
要設定該 ALMA 策略，您需要在圖表上繪製三條移動平均線：一條長期 ALMA（例如 100 天 ALMA），以及兩條短期指數移動平均線（例如 10 天和 15 天指數移動平均線）。
在該 ALMA 指標策略中，ALMA 作為主要的趨勢篩檢程序：當資產價格高於 ALMA 時，表示處於看漲趨勢，交易者可以考慮建立多頭頭寸；當資產價格低於 ALMA 時，表示處於看跌趨勢，交易者可以考慮建立空頭頭寸。10 天和 15 天的指數移動平均線用於識別看漲或看跌的交叉信號。
例如，當 ALMA 位於資產價格下方，並且 10 天指數移動平均線由下而上穿過 15 天指數移動平均線時，這可以視為看漲信號。相反，當 ALMA 位於資產價格上方，並且 15 天指數移動平均線由下而上穿過 10 天指數移動平均線時，這可以視為看跌信號。
ALMA 由上而下穿過價格走勢圖，而 10 天指數移動平均線由下而上穿過 15 天指數移動平均線時，表明趨勢可能看漲。
過往業績並非未來結果的可靠指標。
為什麼選擇 ALMA？
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平滑：ALMA 旨在成為更平滑的移動平均線，減少「噪音」和虛假信號，識別實際趨勢。
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過濾能力強：ALMA 結合了加權移動平均線和高斯濾波器的優勢，在市場行情徘徊不前時，能夠有效過濾多餘的信號。
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滯後低：得益於獨特的計算方法，ALMA 相較於傳統移動平均線滯後更少，這使得交易者能夠更快地對市場變化做出反應，及時抓住交易機會。
與 ALMA 相關的風險
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虛假信號：雖然 ALMA 旨在減少虛假信號，但卻不能完全過濾這些信號。交易者必須保持謹慎，並使用額外的確認方式排除虛假信號。
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複雜計算：ALMA 的計算方法比標準移動平均線更複雜，因此部分交易者可能難以正確理解和應用 ALMA。
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非獨立指標：正如不應僅以任何技術指標作為交易決策依據一樣，交易者也不應僅以 ALMA 作為決策的依據。ALMA 應與其他指標和價格走勢分析方法結合使用。
結論
ALMA 是一個重要的技術指標，透過使用高斯分佈函數為指定時間段內的數據點分配權重，並提供平滑且靈敏的移動平均線，有助於更準確地識別市場趨勢。由於其獨特的計算方法，ALMA 能夠有效減少滯後和「噪音」，因此在各種類型的移動平均線中脫穎而出，提供更清晰和敏感的市場信號。
交易者可以將 ALMA 用於多種目的，包括識別趨勢、判斷趨勢反轉，以及充當動態支撐位和阻力位，從而完善其交易策略。結合了 ALMA 和兩條指數移動平均線的 ALMA 交易策略頗為盛行。
儘管 ALMA 具備平滑、過濾能力強、滯後低等優勢，交易者仍需意識到潛在的風險，例如虛假信號。因此，建議將 ALMA 與其他指標和價格走勢分析方法結合使用，以提高交易策略的可靠性和準確性。如果交易者決定使用 ALMA 交易策略，那麼理解 ALMA 指標的計算方法對做出有效決策至關重要。
常見問題解答
如何使用 ALMA 指標？
要使用 ALMA 指標，交易者可以在價格走勢圖上繪製 ALMA 線，並觀察 ALMA 指標與資產價格之間的關係。透過這種方式，交易者可以識別市場趨勢和趨勢反轉，並將 ALMA 線作為動態支撐位和阻力位，輔助做出交易決策。
如何解讀 ALMA 指標？
如要解讀 ALMA 指標，交易者可以先觀察資產價格相對於 ALMA 線的位置及其走勢。如果 ALMA 線上揚至價格走勢圖上方，則可能表明市場將出現看跌趨勢；相反，如果 ALMA 線下行至資產價格下方，則可能暗示市場將出現看漲趨勢。
ALMA 最適合在哪個時間框架下使用？
最適合 ALMA 的時間框架取決於您的交易策略和目標。您可以嘗試不同的時間框架，以便在靈敏性和降噪之間找到最佳平衡。
如何將 ALMA 與其他指標結合使用？
交易者可以將 ALMA 與其他指標（如指數移動平均線、相對強弱指數、抛物線轉向指標或布林帶®）結合使用，以確認趨勢、評估趨勢強度，並驗證接收到的交易信號，從而提高交易決策的準確性。