如何計算移動平均線

根據移動平均線的類型不同，其計算公式也會有所差異。

簡單移動平均線 (SMA) 的計算公式

簡單移動平均線 (SMA) 是最基本且最廣泛使用的移動平均線類型。它是透過計算特定期間內一組價格或數據點的算術平均值得出。

SMA 計算公式：

SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n 其中 P1, P2, ... , Pn = 價格數據點 n = 週期數

SMA 為每個價格數據點賦予相等的權重，能夠平滑價格波動，揭示潛在趨勢。然而，其一項限制是對近期價格變化的反應較慢，可能無法即時反映市場的突然波動。

指數移動平均線 (EMA) 的計算公式

指數移動平均線 (EMA) 是一種更進階的移動平均線類型，它對近期價格數據賦予更高權重，因此對最新市場資訊更為敏感。

EMA 計算公式：

EMA = (Close - Previous EMA) * (2 / (n + 1)) + Previous EMA 其中 Close = 當前收盤價 Previous EMA = 上一週期的 EMA 值 n = 週期數

與 SMA 相比，EMA 對近期價格變動反應更迅速，可為交易者提供潛在趨勢反轉或延續的更快信號。然而，由於其敏感度較高，也可能產生較多的虛假信號。

加權移動平均線 (SMA) 的計算公式

加權移動平均線 (WMA) 為每個價格數據點分配不同的權重。與 EMA 類似，WMA 通常會賦予近期數據更高的權重，但兩者在計算平均值及分配權重的方式上有所不同。

WMA 計算公式：

WMA = (P1 * n + P2 * (n - 1) + ... + Pn * 1) / (n * (n + 1) / 2) 其中 P1, P2, ... , Pn = 價格數據點 n = 週期數

與為所有數據點賦予相等權重的 SMA，以及採用指數平滑公式的 EMA 不同，WMA 是透過將每個價格點乘以權重因子來計算平均值，並且對較舊的數據賦予逐漸較低的權重。

這種方式使得 WMA 對價格變動的反應比 SMA 更快，並在權重配置上比 EMA 更具靈活性。不過，與 EMA 一樣，WMA 的高敏感性也可能導致出現更多虛假信號。