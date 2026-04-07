RSI 指標解釋

RSI 是由機械工程師后轉行為交易者和技術分析師的 J. Welles Wilder Jr. 設計，他於 1978 年在其著作《技術交易系統新概念》中首次發表了該指標。

與大多數震蕩指標一樣，RSI 通常繪製在價格圖表下方。它可以在任何 K 線圖或條形圖的時間框架內使用，包括分鐘圖、小時圖、日線圖和週線圖。

RSI 還可以針對不同的時間週期進行計算。標準設定為 14 個週期，但一些交易者可以使用自訂 RSI 指標設定，例如 2 個週期、9 個週期或 50 個週期。例如，為了優化日內交易的 RSI，交易者可以將設定調整為更短的回溯期，例如 7 或 10 個週期，以增加對近期價格變化的敏感度。



*過往表現並非未來結果的可靠指標。

透過比較近期漲幅與近期跌幅的程度，RSI 會一個產生介於 0 到 100 之間的數值，以反映資產價格動量的強弱。

當 RSI 值上升至 70 以上時 ，通常被認為 超買 ，表示資產價格可能被高估，隨時可能出現回調或反轉。

當 RSI 值下降至 30 以下時，則被認為超賣，表明資產可能被低估，價格可能即將反彈。

RSI 是如何計算的？

由於 RSI 指標通常內建在交易平台中，您在使用 RSI 交易策略時無需特別記住計算公式，但了解它有助於理解指標所顯示的內容。

RSI 透過計算一段時間內的價格相對強度（RS 計算得出)。平均漲幅除以平均跌幅，得到相對強度 (RS)。

自 1896 年創立以來，平均漲幅是指過去 X 個週期（通常為 J. Welles Wilder Jr. 建議的 14 個週期）內上漲價格變化的總和，然後除以週期數，以得出平均值。

自 1896 年創立以來，平均跌幅是指相同週期內所有下跌價格變動的總和，然後除以相同的週期數，以得出平均值。

然後將相對強度（平均漲幅除以平均跌幅）轉換為 0 到 100 之間的數值，以計算得出相對強度指數。