RSI 交易策略：學習指南
閱讀我們的交易策略指南，了解如何使用相對強弱指數 (RSI)。探索 RSI 指標的起源、計算公式及如何將它與其他技術分析工具結合使用。
什麼是 RSI？
相對強弱指數 (RSI) 是交易者在技術分析中廣泛使用的指標，用於評估金融資產在指定時間內價格變動的強度。它在 0 到 100 的數值區間內衡量價格波動的速度和變化，提供對超買或超賣情況以及潛在趨勢逆轉的洞察。
RSI 可在所有市場和資產類別交易中使用，從股票到外匯，並且有多種 RSI 交易策略可供選擇。
重點摘要
- RSI 是一種技術分析工具，用於衡量價格變動強度並識別金融市場的超買和超賣情況。
- 取決於交易策略，RSI 可以應用於不同的時間框架和自訂時間週期。
- RSI 交易策略包括（但不限於）超買/超賣識別、50 交叉、背離和失敗擺動。
- 透過將 RSI 與移動平均線、布林帶®、MACD、隨機震蕩指標和斐波那契回調線等其他指標結合使用，可以幫助增強市場分析。
- RSI 也具有局限性，例如產生虛假訊號且無法預測價格逆轉的規模。
RSI 指標解釋
RSI 是由機械工程師后轉行為交易者和技術分析師的 J. Welles Wilder Jr. 設計，他於 1978 年在其著作《技術交易系統新概念》中首次發表了該指標。
與大多數震蕩指標一樣，RSI 通常繪製在價格圖表下方。它可以在任何 K 線圖或條形圖的時間框架內使用，包括分鐘圖、小時圖、日線圖和週線圖。
RSI 還可以針對不同的時間週期進行計算。標準設定為 14 個週期，但一些交易者可以使用自訂 RSI 指標設定，例如 2 個週期、9 個週期或 50 個週期。例如，為了優化日內交易的 RSI，交易者可以將設定調整為更短的回溯期，例如 7 或 10 個週期，以增加對近期價格變化的敏感度。
*過往表現並非未來結果的可靠指標。
透過比較近期漲幅與近期跌幅的程度，RSI 會一個產生介於 0 到 100 之間的數值，以反映資產價格動量的強弱。
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當 RSI 值上升至 70 以上時，通常被認為超買，表示資產價格可能被高估，隨時可能出現回調或反轉。
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當 RSI 值下降至 30 以下時，則被認為超賣，表明資產可能被低估，價格可能即將反彈。
RSI 是如何計算的？
由於 RSI 指標通常內建在交易平台中，您在使用 RSI 交易策略時無需特別記住計算公式，但了解它有助於理解指標所顯示的內容。
RSI 透過計算一段時間內的價格相對強度（RS 計算得出)。平均漲幅除以平均跌幅，得到相對強度 (RS)。
自 1896 年創立以來，平均漲幅是指過去 X 個週期（通常為 J. Welles Wilder Jr. 建議的 14 個週期）內上漲價格變化的總和，然後除以週期數，以得出平均值。
自 1896 年創立以來，平均跌幅是指相同週期內所有下跌價格變動的總和，然後除以相同的週期數，以得出平均值。
然後將相對強度（平均漲幅除以平均跌幅）轉換為 0 到 100 之間的數值，以計算得出相對強度指數。
什麼是 RSI 交易策略？
RSI 交易策略是利用 RSI 指標基於超買和超賣情況或動量變化識別潛在的交易入場點的一系列規則和技巧。RSI 指標在交易中有四種主要的應用方法：
超買和超賣
正如我們已經討論過的，如果 RSI 指標顯示資產已超買，然後開始向下移動，則表示價格可能會隨之下跌。同樣，如果 RSI 顯示超賣後開始向上移動，價格可能也即將回升。
遵循此 RSI 交易策略的人士可能會等待 RSI 從超買水平跌至 70 以下時建立空頭頭寸。然後，當 RSI 從超賣升至 30 以上時，建立多頭頭寸。
*過往表現並非未來結果的可靠指標。
50 交叉
交易者可以使用 RSI 50 水平（中心線）來確認價格趨勢。根據此策略，當 RSI 從 50 以上跌至 50 以下時，表明下降趨勢已確認。同樣，當 RSI 突破 50 以上時，即確認上升趨勢。
*過往表現並非未來結果的可靠指標。
背離
另一種使用 RSI 進行交易的方法是尋找 RSI 與市場價格之間的背離。簡而言之，交易者尋找動量朝著與價格相反方向移動的情況，這預示著趨勢即將反轉。
當價格創新高，但 RSI 並未創新高時，就可能出現頂背離。
當價格創新低， 但 RSI 並未創新低時，就可能出現底背離。
當出現背離時，理論上認為價格反轉的可能性較高。這可能帶來潛在的短期賣出和買入訊號。
*過往表現並非未來結果的可靠指標。
RSI 失敗擺動
這與背離的概念相似，但規模較小。「擺動」是指價格趨勢中出現的小高點和小低點。RSI 通常會追蹤價格的高點和低點。
上升趨勢中，會出現一系列更高的高點和低點。下降趨勢中，會出現一系列更低的高點和低點。如果 RSI 出現較低的擺動高點，而價格仍持續上升，這可能是短期趨勢反轉的訊號。
*過往表現並非未來結果的可靠指標。
如何在交易中結合使用 RSI 和其他指標
交易者可以將 RSI 與其他指標結合使用，以增強市場分析能力並更全面地了解價格走勢。以下是一些可以與 RSI 交易策略互補的熱門指標。
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移動平均線 (MA)
交易者經常將移動平均線 (MA) 與 RSI 結合使用來識別趨勢和潛在的進場或退場點。例如，當價格向上突破移動平均線且 RSI 脫離超賣區域（高於 30）時，可能是潛在的多頭入場訊號。相反，當價格向下跌破移動平均線且 RSI 進入超買區域（高於 70）時，可能表示空頭進場點。
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布林帶®
透過將布林帶®與 RSI 相結合，交易者可以進一步確認超買或超賣情況。當價格觸及布林帶上軌且 RSI 高於 70 時，可能表示資產超買，價格即將回調。同樣，如果價格觸及布林帶下軌®且 RSI 低於 30，則可能表明存在超賣情況和潛在的買入機會。
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MACD
結合使用平滑異同移動平均線 (MACD) 和 RSI 可以進一步確認趨勢變化和動量轉變。例如，如果 RSI 呈現底背離（價格創下更低低點，而 RSI 創下更高的低點），且 MACD 出現看漲交叉（MACD 線穿過信號線上方），則可能增強趨勢反轉向上的可能性。
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隨機震蕩指標
隨機震盪指標與 RSI 類似，可用於辨識超買和超賣情況。透過比較這兩個指標，交易者可以尋找確認或背離，以更好地判斷潛在的市場反轉。例如，如果 RSI 和隨機震蕩指標都從超賣區域移至超買區域，則可能會增強價格上漲的可能性。
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斐波那契回調線
將斐波那契回調線與 RSI 結合可以幫助交易者在價格調整期間識別潛在的支撐位和阻力位。如果 RSI 在重要的斐波納契回調位附近達到超賣水平，則可能預示著價格在該水平反彈的可能性較大，從而為多頭入場提供了潛在機會。
RSI 的局限性
錯誤信號：RSI 是領先指標，旨在比滯後指標更早發現潛在的盈利交易機會。然而，領先指標的可靠性較低，容易產生虛假訊號。這是因為並非所有動量變化都會導致價格方向的轉變。
無法預測反轉幅度RSI 指標多年來預示了市場中的許多轉折點，但它無法預測隨後價格變動幅度的高低。RSI 可能預示價格的潛在頂部或底部，或只是股票價格走勢的暫時逆轉。
結語
總之，RSI 是一種流行的技術分析工具，用於衡量不同金融品種價格變動的強度。此指標由 J. Welles Wilder Jr. 開發，主要用於評估超買或超賣情況以及潛在的趨勢反轉，為交易者提供有價值的市場洞察。
RSI 可以應用於不同的時間框架和時間週期，標準設定為 14 個週期，但交易者也可以自訂。例如，日內交易的 RSI 設定通常會採用較短的回溯期，例如 7 或 10 個週期，以增加對近期價格變動的敏感度。
RSI 策略包括識別超買/超賣情況、50 交叉、背離和失敗擺動。交易者經常將 RSI 與其他指標（例如移動平均線、布林帶®、MACD、隨機震蕩指標和斐波那契回調線）結合使用，以增強市場分析並為交易決策提供支持。
然而，RSI 也存在局限性，包括可能產生虛假訊號並且無法預測價格反轉的幅度。儘管存在這些局限，RSI 仍然是交易者駕馭複雜金融市場的有用指標。
FAQ
如何設定 RSI 指標？
要設定 RSI 指標，選擇所需的時間框架並自訂計算的時間週期（標準設定為 14 個週期）。根據您的交易策略調整設定，例如，日內交易可以使用 7 個或 10 個週期。
RSI 是如何計算的？
RSI 的計算公式為 RSI = 100 - 100 / (1 + RS)，其中 RS 是相對強度，由指定週期數內的平均漲幅除以平均跌幅計算得出。
RSI 指標適合日內交易嗎？
如果採用較短的回溯期（例如 7 或 10 個週期）以提高指標對近期價格變化的敏感度，那麼 RSI 在日內交易中可能會很有幫助。
RSI 和隨機指標有什麼區別？
RSI 和隨機震蕩指標都是動量指標。然而，不同的數學計算公式會產生不同的結果。RSI 關注的是設定週期內的平均漲幅與平均跌幅的比率。然而，隨機震蕩指標考慮的是當前收盤價相對於給定時間框架內的最高價和最低價的位置。隨機指標比 RSI 更容易出現超買和超賣情況，從而提供更多的交易機會，但也可能產生更多的虛假訊號。
如何將 RSI 與其他技術指標結合使用？
要將 RSI 與其他技術指標結合使用，考慮在分析中加入移動平均線、布林帶®、MACD、隨機震蕩指標或斐波那契回調線，以進一步確認趨勢、支撐位和阻力位。