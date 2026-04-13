O firmie Bukit Sembawang
Bukit Sembawang Estates Limited jest inwestycyjną spółką holdingową. Spółka koncentruje się na prowadzeniu działalności inwestycyjnej, rozwoju nieruchomości i eksploatacji apartamentów z obsługą. Prowadzi działalność w trzech segmentach: Property Development, który obejmuje rozwój nieruchomości mieszkaniowych na sprzedaż; Investment Holding, który obejmuje holding i zarządzanie budynkami biurowymi i inwestycjami oraz Hospitality, który zajmuje się prowadzeniem apartamentów z obsługą. Firma wybudowała osiedla mieszkaniowe, w tym około 4 600 domów w Seletar Hills, Sembawang Hills i Luxus Hills oraz ponad 1 800 mieszkań w najlepszych lokalizacjach Singapuru, takich jak District 9 i 10. Portfel wysokiej klasy prywatnych kondominiów i apartamentów obejmuje ukończone projekty takie jak Parc Mondrian, Verdure, Paterson Suites, The Vermont on Cairnhill, Skyline Residences, Paterson Collection, Watercove, Nim Collection Phase 1 & 2 oraz Luxus Hills Phase 1 to 7, Luxus Hills Signature i Contemporary Collection.
Obecna cena akcji Bukit Sembawang wynosi 4.675 SGD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: YPF Sociedad Anonima, Agile Therapeutics, Inc., Suzuki Motor Corporation, Affiliated Managers Group, Arcadia Biosciences, Inc. oraz Biotage. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.