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Mówiąc prosto, zmienność stanowi miarę zakresu fluktuacji ceny danego aktywa w czasie. Mimo iż wysoce zmienne indeksy (a także ogólnie aktywa) mogą stanowić okazję dla inwestorów, mogą one również stwarzać znaczne ryzyko dla kapitału. Najbardziej zmienne indeksy mogą ulegać fluktuacjom w zależności od warunków rynkowych, przez co warto sięgać po narzędzia takie jak VIX, które ułatwiają zrozumienie zakresu zmian na rynku, a także stosować wskaźniki techniczne i fundamentalne do przewidywania przyszłych posunięć.
Zmienność indeksu mierzona jest przy użyciu narzędzi takich jak VIX, który jest bezpośrednio związany z indeksem US 500 i prognozami jego zmienności. Zmienność historyczna obejmuje określenie odchylenia standardowego dziennych zmian ceny, podczas gdy zmienność implikowana to kolejna potencjalnie przydatna koncepcja oparta na modelach wyceny opcji. Ponadto wskaźnik średniej rzeczywistego zasięgu (ATR) pozwala obliczyć różnice pomiędzy najwyższą i najniższą ceną indeksu we wskazanym okresie.Kolejnym użytecznym narzędziem są Wstęgi Bollingera®, które oferują informacje na temat zmienności w oparciu o szerokość wstąg wyznaczanych na podstawie średnich kroczących.
Podobnie jak w przypadku innych klas aktywów, zmienność na rynku indeksów jest wypadkową wielu czynników. Sprawozdania finansowe są jednym z czynników mogących wpływać na notowania największych spółek w indeksach takich jak US Tech 100. Przykładowo, jeśli wyniki finansowe Apple lub Microsoft wykroczą poza lub nie sprostają oczekiwaniom, może to mieć ogromny wpływ na ogólną cenę indeksu ze względu na dużą wagę akcji tych spółek. Innym ważnym aspektem są szersze wpływy makroekonomiczne, w tym sytuacja na rynku pracy, poziom aktywności przemysłowej i handlowej, czy decyzje w sprawie stóp procentowych mogące wpływać na nastroje konsumentów, a co za tym idzie — ceny akcji i indeksów. Na płaszczyźnie technicznej ważne poziomy wsparcia i oporu ceny mogą również przyczyniać się do zmienności.
Handel z depozytem zabezpieczającym, zwany również handlem lewarowym, pozwala inwestorom uzyskać ekspozycję na pozycje przekraczające wielkość ich początkowego depozytu. Oznacza to, że inwestorzy mogą zyskać więcej, niż przeznaczyli na transakcję, ale ich straty przy niekorzystnych warunkach rynkowych mogą również wzrosnąć. W handlu z depozytem inwestor musi pokryć tylko niewielką część łącznej wartości pozycji (tzw. depozyt zabezpieczający). Jeżeli sytuacja rynkowa odwróci się na jego niekorzyść, inwestor może otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu, jeżeli kapitał zgromadzony na koncie spadnie poniżej wymaganego minimum. Oznacza to konieczność wpłaty dodatkowych środków lub zmniejszenia rozmiaru pozycji w celu jej utrzymania.