Czym jest wskaźnik średniego rzeczywistego zasięgu (ATR)?

Wyjaśnienie działania wskaźnika średniego rzeczywistego zasięgu

Wskaźnik ATR został opracowany w 1978 r. przez analityka technicznego J. Wellesa Wildera Jr. i opublikowany w jego książce „New Concepts In Technical Trading Systems”.

Jeśli ktoś chce obliczyć średni rzeczywisty zasięg, musi wziąć pod uwagę następujące trzy elementy:

Różnica między bieżącym maksimum a poprzednim zamknięciem

Różnica między bieżącym minimum a poprzednim zamknięciem

Różnica między bieżącym maksimum a bieżącym minimum

Po obliczeniu tych liczb powinni wybrać najwyższą z nich. Jest to zasięg rzeczywisty (TR).

(Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów)

Po zidentyfikowaniu rzeczywistego zasięgu należy wybrać kilka okresów. Mogą to być godziny, dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata. W swojej książce Wilder zasugerował 14 okresów. Jest to najczęściej używana liczba, chociaż inwestorzy mogą użyć większej lub mniejszej liczby, jeśli chcą.

Następnie powinni obliczyć rzeczywisty zasięg tych okresów (na przykład 14 dni) i znaleźć ich średnią. Ta ostateczna liczba to średni rzeczywisty zasięg i pokazuje średni ruch cen w danym okresie.

Wzór ATR

Alternatywnie, ATR można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

ATR = (Poprzedni ATR * (n - 1) + TR) / n] Gdzie n=liczba okresów TR= Rzeczywisty zasięg

Przykład handlu ze średnim rzeczywistym zasięgiem

Przyjrzyjmy się teraz przykładowi średniego rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik ten jest dostępny na większości platform handlowych i będzie wyświetlany jako osobny panel poniżej wykresu cenowego.

(Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów)

Jak widać na obrazku, wskaźnik ATR nie odzwierciedla dokładnie ceny. Pokazuje jednak kiedy cena była najbardziej zmienna. Rzeczywiście, jeśli spojrzymy na wykres, zobaczymy, że kiedy aktywa osiągały najwyższą cenę, charakteryzowały się zmiennością w średnim zakresie.

Inną rzeczą wartą odnotowania jest to, że średni rzeczywisty zasięg jest zapisany jako wartość bezwzględna, a nie procentowa. Oznacza to, że aktywa oscylujące wokół poziomu 1000 $ będą miały wyższy wskaźnik ATR niż aktywa warte około 10 $.

W rezultacie, pierwsze z nich może odnotować bardziej zauważalną zmianę w swoim ATR poprzez wzrost o 100 $ niż drugie o 5 $, pomimo tego, że wartość pierwszego aktywa wzrosła o 10%, a drugiego o 50 $. Inwestorzy powinni być tego świadomi i nie wykorzystywać pomiarów ATR w oderwaniu od innych czynników podczas opracowywania strategii średniego rzeczywistego zasięgu.