Indeksy, które dzisiaj odnotowują największe spadki

Co składa się na indeks finansowy?

Indeks składa się z wybranej grupy akcji lub innych instrumentów finansowych, które reprezentują określony segment rynku. Skład indeksu może ustalić dostawca indeksu na podstawie określonych kryteriów, które mogą obejmować między innymi kapitalizację rynkową, branżę, płynność i lokalizację geograficzną.

Wiele indeksów jest ważonych kapitalizacją rynkową, co oznacza, że spółki o wyższej wartości rynkowej mają większy wpływ na wyniki indeksu. Niektóre indeksy koncentrują się na konkretnych sektorach (takich jak technologia lub opieka zdrowotna) lub konkretnych branżach, zapewniając wgląd w ich wyniki.

Indeksy mogą również reprezentować rynki krajowe (jak Nikkei 225 dla Japonii), rynki regionalne (jak Euro Stoxx 50 dla strefy euro), a nawet rynki globalne.

Podczas gdy większość indeksów obejmuje akcje spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych, niektóre indeksy śledzą inne czynniki, takie jak wyniki obligacji rządowych lub korporacyjnych. Indeksy mogą również obejmować inne rodzaje aktywów, takie jak towary.