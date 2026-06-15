Dzisiejsze zwyżki indeksów

Jak obliczane są indeksy?

Indeksy giełdowe są obliczane przy użyciu różnych metod, z których każda oferuje unikalny obraz wyników rynkowych. Przyjrzyjmy się ich trzem głównym typom.

Indeksy ważone ceną, takie jak Dow Jones Industrial Average, są oparte na średniej cenie zawartych w nich akcji. Akcje o wyższej cenie mają większy wpływ na wyniki indeksu. Poziom indeksu jest obliczany poprzez zsumowanie cen akcji składowych i zastosowanie dzielnika, skorygowanego o działania korporacyjne.

W indeksach ważonych kapitalizacją, takich jak S&P 500, większą wagę mają spółki o większej kapitalizacji rynkowej. Aby wycenić indeks, całkowita kapitalizacja rynkowa wchodzących w jego skład spółek jest dzielona przez dzielnik.

W indeksach o równej wadze akcje każdej ze spółek mają taki sam wpływ na cenę indeksu, niezależnie od ich ceny lub kapitalizacji rynkowej spółki. Średni zwrot ze wszystkich akcji określa wartość indeksu.