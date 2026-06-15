Dzisiejsze zwyżki indeksów

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Indeksy giełdowe są obliczane przy użyciu różnych metod, z których każda oferuje unikalny obraz wyników rynkowych. Przyjrzyjmy się ich trzem głównym typom.
Indeksy ważone ceną, takie jak Dow Jones Industrial Average, są oparte na średniej cenie zawartych w nich akcji. Akcje o wyższej cenie mają większy wpływ na wyniki indeksu. Poziom indeksu jest obliczany poprzez zsumowanie cen akcji składowych i zastosowanie dzielnika, skorygowanego o działania korporacyjne.
W indeksach ważonych kapitalizacją, takich jak S&P 500, większą wagę mają spółki o większej kapitalizacji rynkowej. Aby wycenić indeks, całkowita kapitalizacja rynkowa wchodzących w jego skład spółek jest dzielona przez dzielnik.
W indeksach o równej wadze akcje każdej ze spółek mają taki sam wpływ na cenę indeksu, niezależnie od ich ceny lub kapitalizacji rynkowej spółki. Średni zwrot ze wszystkich akcji określa wartość indeksu.
Indeksy giełdowe różnią się od innych rynków finansowych pod wieloma względami, w tym pod względem ich celu, składu i sposobu prowadzenia obrotu.
Indeksy pełnią funkcję punktów odniesienia i podsumowują wyniki segmentów rynku poprzez dobór akcji wyznaczany za pomocą określonych metod (ważenie ceną, kapitalizacją rynkową itp.). Niektóre indeksy, jak np. S&P 500 w Stanach Zjednoczonych, pozwalają ocenić kondycję całej gospodarki, podczas gdy poszczególne akcje składowe dają jedynie wgląd w sytuację wybranej spółki.
Podczas gdy inne aktywa finansowe, takie jak akcje i waluty, są bezpośrednio kupowane i sprzedawane, indeksy same w sobie nie podlegają bezpośredniemu obrotowi. Niemniej, inwestorzy mogą zajmować pozycje na cenę indeksu za pomocą instrumentów pochodnych, takich jak fundusze ETF lub kontrakty CFD.
Jako inwestor detaliczny masz do dyspozycji szereg opcji, jeśli chcesz zająć pozycję na cenę indeksu.
Fundusze giełdowe (ETF) to koszyki aktywów, które odzwierciedlają wyniki określonego indeksu i są przedmiotem obrotu na giełdzie, podobnie jak akcje. Kontrakty typu futures na indeksy zobowiązują natomiast do kupna lub sprzedaży indeksu w przyszłości. Z kolej opcje zapewniają prawo do zakupu (call) lub sprzedaży (put) indeksu po ustalonej cenie przed określoną datą.
W Capital.com można handlować na indeksach przy pomocy kontraktów na różnice kursowe (CFD). Umożliwiają one spekulowanie na zmianach cen indeksów (zarówno wzrostach, jak i spadkach), ale wiążą się z określonym ryzykiem — zwłaszcza związanym z dźwignią finansową.
Przed przystąpieniem do handlu produktami lewarowanymi, takimi jak kontrakty CFD, które mogą zwiększać zarówno zyski, jak i straty, należy dokładnie poznać ich mechanizm działania i związane z nimi ryzyko. Podstawowe informacje można znaleźć w naszym przewodniku po kontraktach CFD. Zaleca się też bieżące monitorowanie wydarzeń gospodarczych i politycznych wpływających na rynek, ćwiczenie na koncie demonstracyjnym i wybór regulowanego brokera.