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Dzisiejsze zwyżki indeksów

Sprawdź, które indeksy giełdowe odnotowały dziś największe wzrosty. Możesz handlować szeregiem popularnych indeksów, takich jak US Tech 100, UK 100 i Germany 40, korzystając z kontraktów CFD lub zakładów typu spread betting. 

Zwyżkujące indeksy

Chcesz wiedzieć, które indeksy zyskały dziś na wartości? Odkryj tutaj najbardziej zwyżkujące indeksy.
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IT40Italy 40
IFSU2026Italy 40 Future
NQM2026US Tech 100 Future
FNGU2026US Fang Future
IFSM2026Italy 40 Future
YMM2026US Wall Street 30 Future
ESM2026US 500 Future
RTYM2026US Russel 2000 Future
SW20Switzerland 20
FSMIM2026Switzerland 20 Future
Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.

Przewodnik po najbardziej zwyżkujących indeksach

Jak obliczane są indeksy?

Indeksy giełdowe są obliczane przy użyciu różnych metod, z których każda oferuje unikalny obraz wyników rynkowych. Przyjrzyjmy się ich trzem głównym typom. 

Indeksy ważone ceną, takie jak Dow Jones Industrial Average, są oparte na średniej cenie zawartych w nich akcji. Akcje o wyższej cenie mają większy wpływ na wyniki indeksu. Poziom indeksu jest obliczany poprzez zsumowanie cen akcji składowych i zastosowanie dzielnika, skorygowanego o działania korporacyjne.

W indeksach ważonych kapitalizacją, takich jak S&P 500, większą wagę mają spółki o większej kapitalizacji rynkowej. Aby wycenić indeks, całkowita kapitalizacja rynkowa wchodzących w jego skład spółek jest dzielona przez dzielnik.

W indeksach o równej wadze akcje każdej ze spółek mają taki sam wpływ na cenę indeksu, niezależnie od ich ceny lub kapitalizacji rynkowej spółki. Średni zwrot ze wszystkich akcji określa wartość indeksu.

Jak indeksy różnią się od innych rynków?

Indeksy giełdowe różnią się od innych rynków finansowych pod wieloma względami, w tym pod względem ich celu, składu i sposobu prowadzenia obrotu. 

Indeksy pełnią funkcję punktów odniesienia i podsumowują wyniki segmentów rynku poprzez dobór akcji wyznaczany za pomocą określonych metod (ważenie ceną, kapitalizacją rynkową itp.). Niektóre indeksy, jak np. S&P 500 w Stanach Zjednoczonych, pozwalają ocenić kondycję całej gospodarki, podczas gdy poszczególne akcje składowe dają jedynie wgląd w sytuację wybranej spółki.

Podczas gdy inne aktywa finansowe, takie jak akcje i waluty, są bezpośrednio kupowane i sprzedawane, indeksy same w sobie nie podlegają bezpośredniemu obrotowi. Niemniej, inwestorzy mogą zajmować pozycje na cenę indeksu za pomocą instrumentów pochodnych, takich jak fundusze ETF lub kontrakty CFD.

Jak handlować na indeksach?

Jako inwestor detaliczny masz do dyspozycji szereg opcji, jeśli chcesz zająć pozycję na cenę indeksu. 

Fundusze giełdowe (ETF) to koszyki aktywów, które odzwierciedlają wyniki określonego indeksu i są przedmiotem obrotu na giełdzie, podobnie jak akcje. Kontrakty typu futures na indeksy zobowiązują natomiast do kupna lub sprzedaży indeksu w przyszłości. Z kolej opcje zapewniają prawo do zakupu (call) lub sprzedaży (put) indeksu po ustalonej cenie przed określoną datą.

W Capital.com można handlować na indeksach przy pomocy kontraktów na różnice kursowe (CFD). Umożliwiają one spekulowanie na zmianach cen indeksów (zarówno wzrostach, jak i spadkach), ale wiążą się z określonym ryzykiem — zwłaszcza związanym z dźwignią finansową.

Przed przystąpieniem do handlu produktami lewarowanymi, takimi jak kontrakty CFD, które mogą zwiększać zarówno zyski, jak i straty, należy dokładnie poznać ich mechanizm działania i związane z nimi ryzyko. Podstawowe informacje można znaleźć w naszym przewodniku po kontraktach CFD. Zaleca się też bieżące monitorowanie wydarzeń gospodarczych i politycznych wpływających na rynek, ćwiczenie na koncie demonstracyjnym i wybór regulowanego brokera.