Najpopularniejsze indeksy giełdowe

Na czym polega handel na indeksie?

Handel na indeksie polega na zajmowaniu pozycji na podstawie ruchów cenowych w górę lub w dół na rynku, takim jak US Tech 100 lub UK 100. Można to zrobić za pomocą finansowego produktu pochodnego, takiego jak CFD.

Kontrakty CFD dają ci możliwość handlu na cenie indeksu przy użyciu dźwigni finansowej, co oznacza, że możesz zająć potencjalnie dużą pozycję przy stosunkowo niewielkim nakładzie. Niemniej jednak dźwignia finansowa może skutkować dużymi, szybkimi stratami i zyskami, dlatego ważne jest, aby zrozumieć jej złożoność i ryzyko przed rozpoczęciem handlu. Zapoznaj się z naszym poradnikiem dotyczącym handlu kontraktami CFD, na początek.

Ta metoda handlu indeksami może zapewnić szeroką ekspozycję na rynek bez konieczności bezpośredniego posiadania akcji poszczególnych spółek, towarów lub walut. Może również pomóc w dywersyfikacji działalności rynkowej i skuteczniejszym zarządzaniu ryzykiem. Jednak jak w przypadku każdego rodzaju handlu, handel indeksami wiąże się z ryzykiem dla kapitału.