Najpopularniejsze indeksy giełdowe

Strona głównaRynkiIndeksyNajpopularniejsze indeksy giełdowe
Na rynkach finansowych „indeks” odnosi się do wskaźnika ogólnej zmiany wartości niektórych lub wszystkich papierów wartościowych notowanych na danym rynku. Te papiery wartościowe, które mogą obejmować akcje lub inne instrumenty finansowe, są zazwyczaj grupowane w oparciu o określone kryteria, takie jak sektor branży lub lokalizacja geograficzna. Indeks śledzi zbiorcze zmiany cen tych papierów wartościowych, oferując migawkę ogólnej kondycji rynku, lub nawet sektora.
Na całym świecie istnieje wiele indeksów zaprojektowanych do monitorowania różnych grup aktywów. US 500 i Germany 40 to przykłady głównych indeksów giełdowych. Zasięg indeksów wykracza jednak poza akcje, obejmując szereg aktywów, w tym obligacje, nieruchomości i zmienność rynku. Indeksy mogą być kategoryzowane według dowolnego kryterium, od położenia geograficznego, po kapitalizację rynkową komponentów, z których się składają, lub określony sektor działalności rynkowej, który reprezentują.
Czynniki wpływające na ceny indeksów mogą być dowolne, od aktualizacji ekonomicznych po zyski i deklaracje korporacyjne, wydarzenia geopolityczne, wahania wartości walut, zmiany cen towarów, nastroje inwestorów lub korekty w składzie samych indeksów. Zmiany regulacyjne i spekulacje rynkowe mogą również odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu wyników indeksów.
Handel na indeksie polega na zajmowaniu pozycji na podstawie ruchów cenowych w górę lub w dół na rynku, takim jak US Tech 100 lub UK 100. Można to zrobić za pomocą finansowego produktu pochodnego, takiego jak CFD.
Kontrakty CFD dają ci możliwość handlu na cenie indeksu przy użyciu dźwigni finansowej, co oznacza, że możesz zająć potencjalnie dużą pozycję przy stosunkowo niewielkim nakładzie. Niemniej jednak dźwignia finansowa może skutkować dużymi, szybkimi stratami i zyskami, dlatego ważne jest, aby zrozumieć jej złożoność i ryzyko przed rozpoczęciem handlu. Zapoznaj się z naszym poradnikiem dotyczącym handlu kontraktami CFD, na początek.
Ta metoda handlu indeksami może zapewnić szeroką ekspozycję na rynek bez konieczności bezpośredniego posiadania akcji poszczególnych spółek, towarów lub walut. Może również pomóc w dywersyfikacji działalności rynkowej i skuteczniejszym zarządzaniu ryzykiem. Jednak jak w przypadku każdego rodzaju handlu, handel indeksami wiąże się z ryzykiem dla kapitału.