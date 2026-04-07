Criptovalute vs. azioni: come farci trading?
Quali sono le differenze tra trading di criptovalute e di titoli azionari? Di seguito illustriamo le principali differenze da conoscere tra queste due classi di asset, spaziando da volatilità e liquidità a regolamentazione e orari di contrattazione, soffermandoci anche su alcune similitudini.
Criptovalute vs. azioni: una panoramica
Confrontando le criptovalute con i titoli (questi ultimi negoziabili sulla nostra piattaforma sotto forma di azioni), si riscontrano alcune importanti differenze che influenzano le strategie di trading e l’esito delle operazioni.Le criptovalutevantano elevata volatilità, operatività 24/7 e meno vincoli normativi, il che può far gola a chi cerca fugaci opportunità e orari di trading flessibili.
Mercato azionario, invece, sono più regolamentati, tipicamente meno volatili, e assicurano una certa stabilità in quanto correlati alle performance aziendali sottostanti, il che significa che sono la prima scelta di quei trader che prediligono un ambiente più strutturato. Consulta il grafico sottostante per capire meglio cosa comportano questi due strumenti.
Perché fare trading di criptovalute?
Le criptovalute possono rivelarsi allettanti agli occhi dei trader per diversi motivi, tra cui l’elevato potenziale di crescita e l'accesso ininterrotto al mercato. Ecco i motivi principali per cui si può optare per il trading di criptovalute.
Accesso al trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7
I mercati delle criptovalute sono operativi 24 ore su 24, per cui si ha la flessibilità di operare in qualsiasi momento, senza dover sottostare ai vincoli orari imposti dai mercati tradizionali o dalle banche.
Rendimenti potenzialmente elevati
Le criptovalute sono note per la loro elevata volatilità e il rapido potenziale di crescita, e assicurano cospicui rendimenti che possono essere di gran lunga superiori a quelli delle classi di asset più tradizionali. Ma ciò comporta anche un rischio maggiore di subire perdite, motivo per cui è fondamentale approcciarsi al trading di criptovalute con cautela.
Innovazione e diversificazione del portafoglio
Il trading di criptovalute permette di acquisire esposizione a tecnologie innovative. Consente inoltre di diversificare il portafoglio, bilanciando gli asset tradizionali con le valute digitali.
Accesso ai CFD
Quando si fa trading di criptovalute con i CFD tramite un broker di derivati, è possibile far uso della leva finanziaria (nota anche come trading a margine), mediante la quale si possono gestire posizioni più ampie con una quantità di capitale relativamente esigua. Ciò amplifica i potenziali profitti, ma fa altrettanto con le perdite, il che rende il trading a leva un’attività rischiosa.
Al netto dei motivi per cui si opta per il trading di criptovalute, è fondamentale ricordare che sono estremamente volatili e che le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro.
Scopri di più sul trading di criptovalute.
Perché fare trading di CFD azionari?
Il trading di titoli con i CFD è solitamente la scelta ideale per coloro che vogliono flessibilità e la possibilità di avvalersi della leva, senza dover acquisire l’effettiva titolarità degli asset. Ecco alcuni dei principali motivi per cui si opta per il trading azionario.
Accesso ai CFD
I CFD azionari consentono di speculare indistintamente sui rialzi e sui ribassi dei prezzi delle azioni, senza essere obbligati a rilevare il titolo sottostante. Grazie alla leva (nota anche come trading a margine), è possibile acquisire maggiore esposizione con somme di denaro inferiori, ma è opportuno ricordare che ciò amplifica sia le perdite che i profitti. I CFD consentono inoltre di accedere ai mercati globali, così da poter diversificare e reagire rapidamente agli eventi di mercato.
Adeguamenti di dividendi
Quando si opera con i CFD azionari, molti broker offrono adeguamenti di dividendi, ovvero si ricevono corresponsioni in contanti analoghe alla distribuzione di dividendi garantita dalle azioni sottostanti, così da ottenere un reddito supplementare pur non possedendo alcuna partecipazione azionaria.
Vigilanza regolamentare
I mercati azionari sono regolamentati, per cui è garantito un livello di trasparenza e tutela agli asset sottostanti replicati dai CFD. Sebbene il trading di CFD sia più speculativo, gli asset sono comunque soggetti a vigilanza, il che assicura ai trader un ulteriore livello di sicurezza.
Differenze tra il trading di criptovalute e quello azionario
Le criptovalute e i titoli differiscono sotto diversi aspetti, tra cui la liquidità che caratterizza le due tipologie, il sentiment di mercato e le influenze esterne, tutti fattori che possono condizionare le decisioni di trading. Ecco una panoramica di queste differenze per aiutarti a decidere quale mercato potrebbe essere più compatibile con i tuoi obiettivi di trading.
Regolamentazione
I titolisono pesantemente regolamentati da enti come la SEC, il che assicura tutela agli investitori, equità di mercato, e obblighi di informativa da parte delle aziende.Criptovalute, invece, operano in un ambiente scarsamente regolamentato, sebbene la situazione stia gradualmente cambiando. Negoziando i CFD, questo diverso grado di regolamentazione può comportare di dover esibire ancora maggiore cautela quando si fa trading di criptovalute.
Status di proprietà
Se rilevati in maniera diretta,i titoli azionari rappresentano una quota di partecipazione a una società, il cui valore è correlato alle performance e allo stato di salute finanziaria della stessa. Questo valore intrinseco fa sì che i titoli siano tipicamente meno speculativi. Ma se si fa trading mediante i CFD, è possibile speculare sull’andamento dei prezzi senza possedere le azioni, così da poter prestare attenzione esclusivamente alle opportunità di mercato.
Invece,le criptovalute sono asset digitali di cui è analogamente possibile acquisirne la titolarità. Ma esse non rappresentano quote di partecipazione alla proprietà di una società o un bene materiale. Il loro valore dipende da fattori quali l'adozione della tecnologia, la domanda di mercato e il sentiment degli investitori.
Volatilità
Criptovalute sono solitamente molto più volatili delle azioni e segnate da forti oscillazioni di prezzo innescate da fattori quali modifiche normative, sviluppi tecnologici e sentiment del mercato. Ciò le rende attraenti per i trader speculativi, ma più rischiose per coloro che prediligono la stabilità.
Mercato azionario, invece, sono in linea di massima più stabili, con i prezzi correlati alle performance aziendali e ai macro-trend economici. I cripto-titoli rappresentano una via di mezzo, ossia sono più volatili dei titoli tradizionali ma meno delle criptovalute, motivo per cui sono una valida opzione per quei trader che vogliono esporsi solo parzialmente alle criptovalute. Ma sebbene il trading azionario possa risultare caratterizzato prevalentemente da minore volatilità, ciò non significa che sia sempre così. Come noto, le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro.
Liquidità
I titoli azionarioffrono tipicamente maggiore liquidità rispetto alla maggior parte delle criptovalute, soprattutto nel caso di multinazionali consolidate. Questa liquidità più elevata può agevolare l'ingresso nelle operazioni e l’uscita da esse senza ripercussioni significative sul prezzo dell'asset, con conseguente minimizzazione del rischio di slippage.
Criptovalute possono differire considerevolmente in fatto di liquidità, con le principali monete come Bitcoin ed Ethereum che sono piuttosto liquide, mentre può risultare più complicato negoziare altcoin meno note come BONK o SUI senza rilevanti ricadute sui prezzi. Per chi fa trading di derivati, è opportuno non trascurare questa differenza di liquidità, giacché può influenzare la capacità di operare ai prezzi auspicati e di gestire efficacemente i rischi.
Sentiment di mercato e influenza esterna
Criptovalute sono estremamente sensibili a eventi in cui il sentiment è il principale driver, tra cui trend sui social media, dichiarazioni di influencer e avvenimenti di rilievo, il che può tradursi in forti oscillazioni dei prezzi.
Mercato azionario, sebbene il sentiment giochi comunque un ruolo, sono maggiormente influenzati dai fondamentali aziendali, dai dati economici e dagli sviluppi normativi. In termini di paragone, mentre i titoli reagiscono generalmente in modo più prevedibile a fattori esterni, le criptovalute sono più soggette a volatilità innescata dal sentiment.
Similitudini tra il trading di criptovalute e quello azionario
Pur essendo classi di asset differenti, le dinamiche fondamentali di trading sono le medesime per criptovalute e azioni. Entrambe consentono di speculare indistintamente sui rialzi e sui ribassi di prezzo. Inoltre, sia nel trading di criptovalute che in quello azionario, si fa ampio ricorso alle analisi di mercato, ossia all’analisi tecnica e a quella fondamentale, per prendere decisioni consapevoli.
Entrambe le tipologie di asset sono accessibili attraverso piattaforme che offrono strumenti quali leva finanziaria, CFD, ordini stop-loss e trading ad alta frequenza. Questa sovrapposizione di strategie e gestione del rischio rende entrambe le soluzioni allettanti per i trader alla ricerca di opportunità speculative in mercati dinamici.
Quali sono gli orari di contrattazione per le criptovalute e i titoli azionari?
CriptovaluteI mercati delle criptovalute sono operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il che offre ai trader un’impareggiabile flessibilità ma anche il rischio di esporsi a repentine oscillazioni di prezzo fuori dagli orari di contrattazione.
Mercato azionario, invece, hanno orari di trading fissi che dipendono dalle borse sulle quali sono quotati (ad esempio, dalle 9:30 alle 16:00, orario della costa orientale, negli Stati Uniti), con una limitata attività after-hours. Tale struttura fa sì che le variazioni dei prezzi siano più prevedibili, in quanto concentrate nel tradizionale orario di operatività.
Scopri di più sugli orari di contrattazione delle varie borse mondiali.
Cosa sono i cripto-titoli?
I cripto-titoli sono azioni di società operanti nel settore delle criptovalute o nella tecnologia blockchain, che offrono esposizione indiretta alla crescita e all’evoluzione del comparto delle valute digitali. Tra esse si annoverano:
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Società di mining di criptovalute come Marathon Digital e Riot Blockchain, il cui fatturato deriva dal mining di criptovalute di successo come Bitcoin.
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Exchange di criptovalute come Coinbase, che consentono a clienti retail e istituzionali di fare trading sulle criptovalute e di depositarle.
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Aziende che si occupano di tecnologia blockchain, tra cui Block (già Square) e IBM, che utilizzano soluzioni blockchain per ottimizzare i servizi finanziari, la sicurezza dei dati e la gestione delle catene di approvvigionamento.
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Provider di servizi di pagamento che supportano le criptovalute, come PayPal e Visa, che hanno integrato i pagamenti in criptovaluta nelle rispettive piattaforme, consentendo ai clienti di fare acquisti, detenere e trasferire le monete digitali.
Investire in cripto-titoli può offrire esposizione a quel settore, ma con il vantaggio della stabilità e della vigilanza normativa tipiche del mercato azionario tradizionale.
Criptovalute vs. azioni: potenziali strategie di trading
Sebbene sia possibile negoziare sia le azioni che le criptovalute utilizzando i CFD, le strategie spesso differiscono a causa di fattori quali la volatilità del mercato, la liquidità e gli orari di trading. Di seguito sono riportate due semplici strategie, una per le azioni e l’altra per le cripto, così da evidenziarne le differenze.
Strategia per il trading di CFD azionari: crossover della media mobile
Una diffusa strategia per i CFD su azioni prevede la rilevazione del cosiddetto crossover della media mobile (Moving Average - MA), ossia quando si interpreta una MA a breve termine cheoltrepassa una a lungo termine come un segnale rialzista e un passaggioal di sotto come un segnale ribassista. Ecco come può essere eseguita:
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Osservazione del grafico a 30 minuti – provare a individuare un crossover della MA a 20/50 periodi per confermare la direzione del trend.
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Verifica su un timeframe inferiore (grafico a 5 minuti o a 15 minuti)– attendere un pullback verso il livello di supporto e una conferma della candela prima di entrare nell’operazione.
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Apertura di una posizione long – se il supporto persiste, si può optare per entrare in quell’operazione e impostare uno stop-loss al di sotto del minimo di swing sul timeframe inferiore.
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Monitoraggio dell’operazione – lasciarla aperta fintantoché il trend a 30 minuti non varia (prezzo al di sopra della MA a 20 periodi).
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Uscita con il grafico a 30 minuti– si può decidere di uscire dalla posizione quando il prezzo cala sotto la MA a 20 periodi o se raggiunge un livello chiave di resistenza.
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Verifica su un timeframe inferiore a fini di ottimizzazione – se il prezzo non riesce a toccare nuovi massimi, uscire al timeframe inferiore prima di un'inversione.
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro.
Strategia per il trading di CFD su criptovalute: breakout trading
Stante la più elevata volatilità delle criptovalute e dato che il mercato è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il breakout trading è una strategia particolarmente diffusa, che rileva i livelli chiave di supporto e resistenza per interpretare l’andamento dei prezzi.
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Si prova a individuare un livello chiave di resistenza che il prezzo ha testato diverse volte.
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Se il prezzo oltrepassa la resistenza con un volume elevato, si può optare per l’apertura di una posizione long.
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Se il prezzo cala invece al di sotto del supporto, si può valutare di andare short.
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Per gestire il rischio, gli ordini stop-loss vengono piazzati appena al di fuori del livello di breakout.
Criptovalute vs. azioni: qual è la soluzione ideale per i trader di derivati?
La scelta tra criptovalute e azioni dipende sostanzialmente dagli obiettivi di trading che ci si prefigge e dalla propensione al rischio. Per i trader di derivati che perseguono elevata volatilità e fugaci opportunità, le criptovalute possono rivelarsi più interessanti, in virtù della volatilità dei prezzi e della possibilità di operare 24/7. Ma per chi predilige stabilità e un ambiente pienamente regolamentato, le azioni rappresentano un'opzione più strutturata, per via della stretta correlazione alle performance aziendali sottostanti.
FAQ
È preferibile investire in criptovalute o in azioni?
La convenienza di un investimento in criptovalute o in titoli azionari dipende dagli obiettivi personali di investimento o di trading e dalla propria propensione al rischio. I titoli sono uno strumento di partecipazione alla proprietà di società consolidate, che spesso garantiscono corresponsione di dividendi e potenziale di crescita a lungo termine strettamente correlati allo stato di salute finanziaria dell'azienda. Ciò li rende particolarmente allettanti agli occhi degli investitori che puntano su stabilità e generazione di reddito. Le criptovalute, invece, sebbene siano estremamente volatili e prevalentemente speculative, offrono esposizione a tecnologie innovative e rendimenti potenzialmente elevati. La diversificazione con entrambe le classi di asset può garantire un certo equilibrio, così da sfruttare l’ascesa degli asset digitali emergenti ma preservando al contempo la stabilità garantita dai titoli azionari.
Quali sono i principali rischi derivanti dal trading di criptovalute rispetto a quello sui titoli azionari?
Operando sulle criptovalute e sulle azioni, ci si espone inevitabilmente a tutta una serie di rischi peculiari. Le criptovalute sono estremamente volatili e prevalentemente non regolamentate, il che le rende vulnerabili a forti oscillazioni di prezzo e a minacce alla sicurezza informatica, come l'hackeraggio. I titoli, sebbene siano generalmente più stabili, sono comunque suscettibili alle fluttuazioni di mercato, alle congiunture economiche e alle modifiche normative. Comprendere i particolari rischi associati a ciascuna classe di asset può aiutare i trader a prendere decisioni consapevoli compatibili con la loro tolleranza al rischio e con i rispettivi obiettivi finanziari.
Posso diversificare il mio portafoglio sia con criptovalute che con azioni?
Sì, la diversificazione del portafoglio con criptovalute e titoli azionari può rappresentare un sistema strategico per bilanciare i potenziali rendimenti e gestire il rischio. Le azioni offrono esposizione ad aziende affermate che vantano un valore sottostante, mentre le criptovalute presentano un profilo ad alto rischio e rendimento negli emergenti mercati tech. Puntando su entrambe le tipologie, gli investitori possono ottenere un mix di stabilità e potenziale di crescita, così da conseguire profitti in settori diversi e mediante più classi di asset.