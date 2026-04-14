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Su Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.

Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. è un produttore di contenitori per imballaggi con sede in Giappone. La Società opera in quattro settori di attività. Il segmento relativo ai contenitori per imballaggio si occupa della produzione e della vendita di lattine per l'inscatolamento e di altri prodotti in metallo, plastica, vetro e carta, nonché della produzione e della vendita per conto terzi di prodotti aerosol e dell'archiviazione di merci generiche. Il segmento relativo alle lamiere d'acciaio si occupa della produzione e della vendita di acciaio e di lamiere d'acciaio lavorate. Il segmento Functional Material offre substrati per dischi, pellicole per funzioni ottiche, smalti e gel coat. Il segmento Real Estate si occupa della locazione di edifici e strutture commerciali. Il segmento Altri è impegnato nella produzione e vendita di leghe dure, macchinari e utensili, materiali agricoli, vendita di prodotti petroliferi e attività di agenzia assicurativa.

Il prezzo attuale dell'azione Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. è di 3338.7 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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