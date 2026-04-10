Negozia Aon PLC - AON CFD

Su Aon PLC

Aon PLC è una società globale di servizi professionali. L'azienda fornisce consulenza e soluzioni ai clienti in materia di rischio, previdenza e salute, offrendo un valore distintivo ai clienti attraverso soluzioni di gestione del rischio e di produttività della forza lavoro. I suoi principali prodotti e servizi comprendono soluzioni di rischio commerciale, soluzioni di riassicurazione, soluzioni pensionistiche, soluzioni sanitarie e servizi di analisi e dati. Le soluzioni di rischio commerciale comprendono il brokeraggio al dettaglio, le soluzioni informatiche, la consulenza sul rischio globale e le captive. Le soluzioni di riassicurazione comprendono la riassicurazione contrattuale e facoltativa e i mercati dei capitali. Le soluzioni previdenziali comprendono la previdenza di base, la consulenza sugli investimenti e il capitale umano. Le soluzioni per la salute comprendono l'intermediazione sanitaria e previdenziale e le borse della salute. I servizi di dati e analisi comprendono Affinity, Aon InPoint e ReView. L'azienda si concentra su diversi segmenti di mercato, tra cui i privati, le aziende del mercato medio e le società globali.

Il prezzo attuale dell'azione Aon PLC è di 314 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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