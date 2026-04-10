Negozia B&M European Value Retail PLC - BME CFD

Su B&M European Value Retail SA

B&M European Value Retail S.A. è una società di partecipazioni con sede nel Regno Unito del Gruppo. La Società è impegnata nella vendita al dettaglio di varietà nel Regno Unito e in Germania. Opera in due segmenti: il segmento al dettaglio del Regno Unito, compresi i dettaglianti di prodotti alimentari e i rivenditori di merci in generale, e la divisione al dettaglio tedesca. Vende una gamma di generi alimentari e beni di consumo a movimento veloce (FMCG) prodotti nei suoi negozi B&M. I suoi prodotti FMCG comprendono merci fai-da-te, merci per la decorazione, per la casa, cibo, dolciumi, bevande analcoliche, alcool, articoli da toeletta e merce stagionale. Vende i prodotti non-alimentari in varie categorie, come articoli per la casa, giocattoli elettrici, giardinaggio e cura degli animali. I suoi prodotti alimentari sono cibi per l‘ambiente, bevande e dolciumi. Opera anche in varie categorie, ad esempio: sport e tempo libero, casa e ambienti per la vita, prodotti essenziali per ogni giorno, cartoleria, abbigliamento e calzature, regali, articoli per bambini e combustibile invernale. I marchi includono Duracell, Kellogg's, Coca-Cola e Nestlé, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione B&M European Value Retail PLC è di 1.7305 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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