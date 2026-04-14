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Su Nordic American Tankers Limited

Nordic American Tankers Limited è una compagnia petroliera internazionale. La flotta della Società è composta da circa 21 navi cisterna Suezmax per il trasporto di greggio. Le sue navi operano sul mercato spot o su contratti di noleggio a tempo a lungo termine. Le navi cisterna della Società che operano sul mercato spot sono noleggiate per un singolo viaggio. Le navi della flotta della Società sono omogenee e intercambiabili, in quanto hanno all'incirca la stessa capacità di carico e di trasportare lo stesso tipo di merce. Le navi della Società comprendono Nordic Light, Nordic Cross, Nordic Cosmos, Nordic Vega, Nordic Zenith, Nordic Sprinter, Nordic Luna, Nordic Skier, Nordic Castor, Nordic Pollux, Nordic Star, Nordic Space, Nordic Aquarius, Nordic Cygnus e Nordic Tellus.

Il prezzo attuale dell'azione Nordic American Tankers Limited è di 5.6959 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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