Negozia EasyJet PLC - EZJgb CFD

Su easyJet plc

easyJet plc è una compagnia aerea a low-cost con sede nel Regno Unito. La Società opera come una compagnia aerea europea a corto raggio point-to-point a basso costo. La Società opera attraverso il segmento di rete del percorso. La Società opera su più di 820 rotte in più di 30 paesi con la sua flotta di oltre 250 aeromobili Airbus. La sua flotta composta tra 156 posti Airbus A319, 180 posti A320 e 186 posti A320. L'Azienda è focalizzata sul funzionamento la flotta di aeromobili A320neo. Le sue basi comprendono il Regno Unito, Svizzera, Italia, Francia (Parigi, Charles de Gaulle, Lione e Tolosa), Amsterdam, Venezia, Porto, Lisbona e Barcellona. Opera negli aeroporti, come Gatwick, Edimburgo, Nizza, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Napoli, Basilea e Ginevra. L'Azienda offre un’applicazione mobile per proposizione, a cambiare i voli a breve termine sulla giornata di viaggio, e offre anche buoni pre-acquistato in volo.

Il prezzo attuale dell'azione EasyJet PLC è di 3.68431 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Glanbia PLC, Teijin Limited, Hudson Global Inc, Heritage Financial Co, American Software e Paltalk, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.