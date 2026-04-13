Negozia Baxter International - BAX CFD

Su Baxter International Inc

Baxter International Inc., attraverso le sue filiali, fornisce prodotti renali ed ospedalieri. La Società opera attraverso due segmenti: Prodotti ospedalieri e Renali. L'attività di prodotti ospedalieri produce soluzioni sterili per via endovenosa (IV) e set di somministrazione, farmaci premiscelati e sistemi di ricostituzione di farmaci, fiale pre-riempite e siringhe per farmaci iniettabili, prodotti nutrizionali IV, terapie nutrizionali parenterali, pompe per infusione, anestetici per inalazione e prodotti per biochirurgia. L'attività Renale offre un portafoglio per soddisfare le esigenze dei pazienti con malattie renali allo stadio terminale, o malattie renali irreversibil e lesioni renali acute, comprese tecnologie e terapie per dialisi peritoneale (PD), emodialisi (HD), terapia sostitutiva renale continua (CRRT) ) e ulteriori servizi di dialisi. I suoi prodotti sono utilizzati da ospedali, centri di dialisi renale, case di cura, centri di riabilitazione, studi medici e da pazienti a casa sotto la supervisione del medico.

Il prezzo attuale dell'azione Baxter International è di 16.91 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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