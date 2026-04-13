Negozia Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. - DNA CFD
Su Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc., ex Spinning Eagle Acquisition Corp, è impegnata nella costruzione di una piattaforma per la programmazione delle cellule. La piattaforma dell'azienda viene utilizzata per programmare le cellule per conto dei suoi clienti. I suoi programmi cellulari sono progettati per consentire la produzione biologica di prodotti terapeutici, ingredienti alimentari chiave e prodotti chimici derivati dal petrolio. La piattaforma dell'azienda viene utilizzata per progettare, scrivere ed eseguire il debug del codice dell'acido desossiribonucleico (DNA) in organismi ingegnerizzati per eseguire i programmi per i suoi clienti. La piattaforma viene utilizzata dai clienti per i processi di produzione o per sviluppare nuovi prodotti attraverso la biologia. La piattaforma si basa su due asset che eseguono una serie di programmi cellulari per i clienti secondo le loro specifiche: Foundry e Codebase. L'azienda serve settori industriali, tra cui quello chimico, agricolo, alimentare, dei prodotti di consumo e farmaceutico.
Il prezzo attuale dell'azione Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. è di 6.7035 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: IronNet, Inc., Natural Health Trend, Kasikornbank Public Company Limited, MGP Ingredients, CureVac N.V. e LXI REIT PLC ORD 1P. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.