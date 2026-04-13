Negozia Callaway Golf Company - CALY CFD

Su Callaway Golf Company

Callaway Golf Company progetta, produce e vende attrezzature da golf, tra cui mazze e palline da golf, nonché abbigliamento, attrezzature e altri prodotti. Il segmento delle attrezzature per il golf comprende prodotti per mazze e palline da golf, tra cui legni, ibridi, ferri da stiro, wedge, putter Odyssey, compresi i putter Toulon Design di Odyssey, set confezionati, palline da golf a marchio Callaway Golf e Strata e vendita di mazze da golf usate. Il segmento Abbigliamento, attrezzi e altro comprende le attività di abbigliamento, attrezzi e accessori per l'outdoor di Jack Wolfskin, le attività di abbigliamento e accessori per il golf e il lifestyle di TravisMathew e le attività di Callaway e OGIO. Il segmento Topgolf comprende le sedi Topgolf gestite dall'azienda e dotate di postazioni di battuta abilitate alla tecnologia, bar multipli, aree di ristoro e spazi per eventi, le sedi in franchising al di fuori degli Stati Uniti, la tecnologia di tracciamento del volo delle palline Toptracer utilizzata da campi pratica indipendenti e dalla televisione broadcast e il gioco di golf digitale WGT dell'azienda.

Il prezzo attuale dell'azione Callaway Golf Company è di 13.9 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Amphenol, Lands’ End, Fulcrum Therapeutics, Inc., ParkwayLife Reit, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. e New Fortress Energy. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.