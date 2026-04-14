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Su New Fortress Energy

New Fortress Energy Inc. è una società di infrastrutture integrate per la produzione di gas, impegnata nella fornitura di servizi energetici e di sviluppo. La Società opera attraverso due segmenti: Terminali e infrastrutture e Navi. Il segmento Terminali e infrastrutture comprende l'intera catena di produzione e consegna, dall'approvvigionamento e liquefazione del gas naturale alla logistica, alla spedizione, agli impianti e alla conversione o allo sviluppo della produzione di energia elettrica a gas naturale. Questo segmento comprende tutte le attività dei terminali in Giamaica, Porto Rico e Brasile, compresa la partecipazione nella centrale elettrica di Sergipe. Il segmento Navi comprende tutte le navi noleggiate ai clienti con accordi a lungo termine o spot, compreso il noleggio di 25 anni della Nanook con Centrais Eletricas de Sergipe S.A. (CELSE). Anche l'investimento della Società in Hilli LLC, proprietario e operatore della nave Hilli, è incluso in questo segmento.

Il prezzo attuale dell'azione New Fortress Energy è di 0.59 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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