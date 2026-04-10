Negozia Altimmune, Inc. - ALT CFD

Su Altimmune, Inc.

Altimmune, Inc. è un'azienda biofarmaceutica in fase clinica che si occupa dello sviluppo di trattamenti per l'obesità e le malattie del fegato. Il candidato principale dell'azienda, la pemvidutide (proposta INN, precedentemente nota come ALT-801), è un agonista del doppio recettore GLP-1/glucagone in fase di sviluppo per il trattamento dell'obesità e della steatoepatite non alcolica (NASH). L'azienda sta inoltre sviluppando HepTcell, un agente immunoterapico progettato per ottenere una cura funzionale dell'epatite cronica B. L'azienda ha avviato una sperimentazione clinica di Fase II di HepTcell e sta sviluppando in Fase II e Fase I il pemvidutide per diverse indicazioni. L'azienda sta conducendo la sperimentazione clinica di Fase II dell'HepTcell negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Germania e in Spagna e sta conducendo la sperimentazione clinica di Fase I del pemvidutide in Australia. Le sue società interamente controllate comprendono Altimmune, LLC, Altimmune UK, Limited, Spitfire Pharma, LLC e Altimmune AU Pty, Limited.

Il prezzo attuale dell'azione Altimmune, Inc. è di 3.24 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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