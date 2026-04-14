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Su Lands’ End

Lands' End, Inc. (Lands' End) è un rivenditore monocanale di abbigliamento casual, accessori, calzature e prodotti per la casa. L'azienda dispone di cinque canali di distribuzione, che comprendono l'e-commerce statunitense, l'internazionale, gli outfitters, i terzisti e la vendita al dettaglio. L'eCommerce statunitense offre i prodotti attraverso il suo sito web di e-commerce, utilizzando il marketing digitale e i cataloghi per posta diretta. International offre prodotti principalmente ai consumatori europei e giapponesi attraverso siti web internazionali di e-commerce e affiliati terzi. Outfitters vende abbigliamento con logo e uniformi alle aziende e ai loro dipendenti, nonché alle famiglie degli studenti attraverso i rapporti con le scuole, principalmente negli Stati Uniti. Third Party vende gli stessi prodotti dell'eCommerce statunitense, ma direttamente ai consumatori attraverso siti web di terze parti e attraverso clienti nazionali all'ingrosso. Il settore Retail vende i prodotti attraverso i negozi gestiti dalla Società. L'azienda cerca di offrire uno stile per donne, uomini, bambini e per la casa.

Il prezzo attuale dell'azione Lands’ End è di 11.74 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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