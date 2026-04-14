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Su Western Union

Western Union Company è un'azienda che fornisce servizi di movimento di denaro e di pagamento. I segmenti dell'azienda comprendono Consumer-to-Consumer e Business Solutions. Il segmento operativo Consumer-to-Consumer facilita i trasferimenti di denaro che vengono inviati dalle sedi degli agenti al dettaglio in tutto il mondo o tramite siti web e dispositivi mobili, compresi i servizi di trasferimento di denaro digitale. Il servizio di trasferimento di denaro è fornito attraverso una rete globale interconnessa e questi servizi sono disponibili per trasferimenti internazionali transfrontalieri e, in alcuni Paesi, per trasferimenti all'interno di un Paese. Il segmento Business Solutions facilita le soluzioni di pagamento e di cambio, principalmente per le transazioni transfrontaliere e in valute diverse, per le piccole e medie imprese e per altre organizzazioni e privati. Il segmento Altri comprende principalmente i servizi di pagamento delle bollette, che facilitano i pagamenti dei consumatori alle imprese e ad altre organizzazioni.

Il prezzo attuale dell'azione Western Union è di 9.11 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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