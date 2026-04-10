Negozia Chemring Group Plc - CHG CFD

Su Chemring Group plc

CHEMRING GROUP PLC è una società con sede nel Regno Unito che sviluppa e produce soluzioni di protezione per i settori della difesa e della sicurezza. La società opera attraverso tre divisioni: Countermeasures, impegnata nello sviluppo e nella fabbricazione di contromisure spendibili per piattaforme aeree, terrestri e marittime e attrezzature terrestri per guerra elettronica; Sensori & Electron ics, impegnata nello sviluppo e nella fabbricazione di apparecchiature di rilevamento di ordigni esplosivi improvvisati (DEI), apparecchiature di rilevamento di minacce chimiche e biologiche, contromisure elettroniche DEI, tecnologie di protezione di rete e attrezzatura di smaltimento di ordigni esplosivi, nonché Energetica Systems, impegnata nello sviluppo, nell‘approvvigionamento e nella produzione di segnali e dispositivi di illuminazione e carichi utili, cartucce/dispositivi azionati da propellenti, dispositivi pirotecnici per lancio e distribuzione satellitare, componenti missilistici e munizioni, testate, fusibili, sottosistemi di separazione, attuatori e materiali energetici.

Il prezzo attuale dell'azione Chemring Group Plc è di 5.4345 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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