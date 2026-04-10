Negozia Casino Guichard Perrachon - CO CFD

Su Casino Guichard Perrachon SA

CASINO GUICHARD-PERRACHON S.A. è una società con sede in Francia che possiede e gestisce punti vendita in Francia e all‘estero. La società distribuisce una gamma di prodotti tramite una catena di negozi. La società opera attraverso ipermercati, supermercati, discount, negozi di prossimità e bar in Francia e all‘estero. Opera attraverso i marchi con i seguenti nomi: Geant Casino e Leader Price Bio, in vari paesi tra cui Brasile, Uruguay, Argentina, Colombia, Madagascar, Vietnam e Mauritius. La società è anche coinvolta in attività di e-business su Internet. Gestisce società controllate come Monoprox, Vindemia, Libertad e Exito, tra le altre. Nell‘aprile del 2014, ha annunciato che fin dall‘inizio del 2014 la sua catena Leader Price ha aperto 46 negozi, la sua controllata Exito ha acquisito centri commerciali e aperto 6 negozi, tra cui 4 Surtimax e 1 Exito Express.

Il prezzo attuale dell'azione Casino Guichard Perrachon è di 0.15284 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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