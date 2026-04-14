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Su Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente dello sviluppo delle risorse e della produzione e vendita di prodotti metallici non ferrosi, semiconduttori e materiali funzionali. L'azienda ha tre segmenti di attività. Il segmento Risorse è impegnato nell'esplorazione, nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di risorse metalliche non ferrose, nonché nelle attività di rilevamento geologico e di ingegneria civile. Il segmento Smelting and Refining (fusione e raffinazione) si occupa della fusione e della vendita di rame, nichel, zinco e metalli preziosi, nonché della produzione e della vendita di prodotti in rame allungato e di fusioni in acciaio speciale. Il segmento Materiali si occupa della produzione, lavorazione e vendita di materiali semiconduttori e materiali funzionali, nonché della produzione e vendita di catalizzatori chimici e altri prodotti. La Società si occupa anche di attività immobiliari, di ingegneria e di progettazione e produzione di attrezzature.

Il prezzo attuale dell'azione Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. è di 10311.2 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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