Negozia The Oncology Institute, Inc. - TOI CFD

Su The Oncology Institute, Inc.

The Oncology Institute, Inc., già DFP Healthcare Acquisitions Corp. è una società di oncologia. L'azienda gestisce ambulatori oncologici di comunità che servono i pazienti in circa 55 cliniche in otto mercati e quattro stati degli Stati Uniti. Le cliniche gestite dall'azienda forniscono una serie di servizi di oncologia medica, tra cui servizi medici, infusione e dispensario interni, servizi di sperimentazione clinica, programmi come trapianti di cellule staminali ambulatoriali e trasfusioni, oltre a un'assistenza ai pazienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Attraverso l'Innovative Clinical Research Institute (ICRI), l'Azienda fornisce e gestisce anche servizi di sperimentazione clinica e ricerca a beneficio dei pazienti oncologici. I suoi servizi, come la gestione di studi clinici, i programmi di cure palliative e i trapianti di cellule staminali, sono accessibili attraverso strutture accademiche e di assistenza terziaria. Le sue cliniche gestite servono principalmente pazienti oncologici adulti e anziani nei mercati che hanno piani Medicare Advantage (MA).

Il prezzo attuale dell'azione The Oncology Institute, Inc. è di 3.41 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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